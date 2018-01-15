汽車零組件東陽去年獲利歷年次高 稅前EPS 4.87元

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (15) 日公布去年 12 月自結合併稅前淨利 2.99 億元，年減 2.29%，若排除 12 月匯兌損失 761 萬元，則成長 8%，全年稅前淨利為 30.08 億元，年減 2% 仍創歷年次高，稅前 EPS 4.87 元。

東陽表示，12 月仍有新台幣匯兌損失 1587 萬元，不過，人民幣對美金升值的匯兌收益 826 萬元抵銷部分衝擊。

在 AM 市場，東陽指出，不間斷整理整頓，產線已全面自動化、一貫化，並擅長少量多樣的混線生產，有效提高品質及品項、產能來滿足市場需求，並加快亞、美、歐三大市場認證產品，供應最好的產品。

在 OEM 市場上，東陽則發展輕量化新技術，持續推廣 IMG 和 TOM 工法，增加汽車內裝部品的接單能力，如福州東陽、佛山東陽、大協西川東陽、大江東陽等多款新車都採用此技術，全力強攻新能源車市場，隨著大陸轉投資各廠的擴建工程已進入完工階段，上半年陸續量產後，為營收動能增添火力。

法人指出，東陽 2017 年獲利小幅衰退主要因匯率影響，再加上去年第 4 季旺季效應遞延，不過，進入 2018 年後，第 1 季北美大風雪快速拉抬 AM 旺季需求，而全年來看，隨著規模經濟的效應持續顯現，以及 AM 電鍍廠、塑膠部品廠、葉子板廠等新產線的產能穩定開出，中國轉投資事業的新車款訂單將陸續出貨，後市成長動能看俏。