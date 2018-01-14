美股財報季拉開序幕：摩根大通第四季凈利大跌37% 神秘客戶導致1.43億美元損失

摘要：摩根大通稱，第四季股票交易部門在「單一客戶」處遭遇 1.43 億美元損失。摩根大通未點名，不過有媒體報導，這家客戶正是捲入財務造假醜聞、令歐洲央行都中招的南非零售商 Steinhoff。

摩根大通財報顯示，受美國稅改影響，第四季凈利潤大幅下滑，當季在「單一客戶」處遭遇 1.43 億美元損失。美股盤前，其股價小幅下行。

財報顯示，由於受到稅改的影響，摩根大通第四季計提 24 億美元費用，導致凈利潤較第三季大跌 37% 至 42.3 億美元。不過當季經調整每股盈利為 1.76 美元，高於預期的 1.69 美元；當季經調整營收為 254.5 億美元，不及預期的 255.1 億美元。

從具體業務表現來看，第四季摩根大通投行業務營收為 16.4 億美元，低於預期的 16.6 億美元；固收、大宗商品及外匯業務營收為 22.2 億美元；股票業務營收 11.5 億美元。

此外，第四季摩根大通信貸減值撥備 13.1 億美元，低於預期的 14.8 億美元。

儘管稅改對第四季盈利帶來衝擊，但摩根大通 CEO Jamie Dimon 認為，長期來看稅改於美國有利、於企業有利。他還稱，得益於稅改法案，將在未來幾周內宣布員工福利。

他在業績報告中表示：

第四季宣布的稅改對於國家來說是積極的舉動。美國企業也將增加在全球的競爭力，這最終又會給所有美國人帶來利益。

資本留在美國並進行再投資的累計效果是，有利於美國經濟增長，最終有利於就業和薪資。

美股盤前，摩根大通股價小幅下跌 0.02%。去年全年摩根大通股價上漲 29%。

單一神秘客戶帶來 1.43 億美元損失

摩根大通稱，第四季固收業務收入為 22 億美元，年增率大幅下跌 34%。股票交易部門第四季對「單一客戶」的保證金貸款損失 1.43 億美元。

財報提到：

市場與投資者服務部門收入為 44 億美元，下滑 22%，主要是因為市場收入下滑 26%。

固收業務收入相比於強勁的前一年下滑 34%，原因在於低波動性、低利差以及稅改和就業法案對 2.59 億美元稅務相關投資的影響。在剔除稅改和就業法案影響後，固收業務收益下滑 27%。

股票業務收入基本未變，其中涵蓋了對單一客戶保證金貸款損失 1.43 億美元的影響。在剔除這一影響後，股票業務收入上漲 12%。

摩根大通未點名，不過據彭博援引知情人士報導，這家客戶正是捲入財務造假醜聞的南非零售商 Steinhoff。

去年 12 月 6 日，Steinhoff 宣布公司 CEO 在曝出虛增收入和利潤的財務醜聞後辭職。當天 Steinhoff 股價一度跌去 72%，市值蒸發 70 億歐元。隨後，穆迪將其債券評級降至垃圾級 Caa1。歐洲央行持有的 Steinhoff 債券，可能也產生了約 5000 萬歐元的浮虧。

美國財報季啟動

隨著摩根大通財報的公布，美股四季報拉開帷幕。今日盤前，富國銀行也發布了財報。接下來，花旗將於 1 月 16 日發財報；美國銀行和高盛將在 1 月 17 日發財報；德意志銀行將於 2 月 2 日發財報。

儘管稅改的通過曾讓市場歡呼不已，但是對於企業而言，和摩根大通一樣受到稅改拖累的企業將不在少數。至於稅改將給美國銀行業帶來怎樣的短期影響，英國《金融時報》此前曾援引紐約財務分析師 Bob Willens 預計：「數字將是驚人的。」

具體來看，高盛曾表示，稅改將導致其盈利減少 50 億美元左右。根據公告，三分之二的影響源自一次性匯回境外利潤的稅務開支，三分之一源自遞延稅資產減值。

花旗銀行表示，稅改可能導致盈利減少 200 億美元。美國銀行稱，他們的盈利將因稅改而減少約 30 億美元。摩根士丹利表示， 第四財季利潤可能一次性減計 12.5 億美元。瑞信更是預計公司有可能出現虧損。德意志銀行同樣發出類似警告。

『新聞來源／華爾街見聞』