勢創13個月最長連漲！倫鋅是這波有色金屬漲價潮最亮的星

摘要：倫鋅盤中觸及 3494 美元 / 噸，再次刷新十年最高位，連續第 3 天上漲。本周漲幅已達 1.2%，勢將創出 13 個月以來最長周度連漲。全球供應不足、美元維持弱勢等是支撐鋅價高位的主因。

自從去年 12 月 8 日以來，倫敦金屬交易所（LME）鋅價就開啟了它靚麗的表演。

周五盤中，倫鋅一度升至 3494 美元 / 噸，再次刷新十年最高位，為連續第 3 天上漲。該品種本周累計漲幅已達 1.2%，勢將創出 13 個月以來最長周度連漲。

今日上漲的不只是倫鋅，多數 LME 金屬均在上漲。倫鋁盤中漲幅一度高達 2.1%。

去年倫鋅全年漲 29.13%，在 LME 基本金屬中排名靠前。

在倫鋅走高背後，業內普遍認為是強勁的基本面，全球鋅供應不足的憂慮依然縈繞在市場上空。北京首創期貨高級研究員宋小麗不久前表示，2017 年全球精鍊鋅缺口約 45 萬噸左右，2018 年缺口或為 20 多萬噸。

LME 鋅庫存已經連續 13 周下降，觸及 2008 年 10 月以來最低水平。周二公布的數據顯示，LME 鋅庫存降至 180,250 噸，較去年 10 月減少逾 30%。上期所監管倉庫庫存較去年 3 月驟降 60%，至 77,383 噸。

除了強勁的基本面之外，LME 六大金屬近期以來的上漲勢頭還受到美元維持弱勢的支撐。此外，中國經濟持續增長，需求增長態勢仍存，也給了金屬價格支撐力。

『新聞來源／華爾街見聞』