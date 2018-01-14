谷歌悄悄收購了家「黑科技」公司 可以把手機屏幕變成揚聲器

摘要：谷歌收購的這家 Redux 工作室擁有的專利可以將設備表面變成揚聲器，使得該設備無需另外加入外放音響組件，「全面屏」最後的「劉海」難題或將迎刃而解。

谷歌悄然收購了一家總部位於英國的公司，該公司利用其技術將諸如智慧型手機之類的設備轉化為揚聲器。

在一份 2017 年 12 月提交給英國監管機構的文件顯示，谷歌在愛爾蘭的子公司 Google Ireland Holdings Unlimited Company 收購了 Redux Laboratories 母公司 NVF Tech 的全部股份。

該文件並未列出兼並股份的價格，但顯示其他投資者和公司員工持有的股份已於去年 9 月初全數轉讓給了谷歌。

Redux 此前營運的官方網站目前也已下線。但是該網站的緩存版本記錄顯示，該公司目前正在研發「面板音頻」技術，從而消除硬體設備中增設外放揚聲器的需求。iPhone X 掀起的「全面屏」熱潮中，如何消除屏幕上端為放置揚聲器而留出的「劉海」區域仍懸而未決，而通過「面板音頻」技術，這一難題或將迎刃而解。

它還通過整體解決方案來創造所謂的「觸覺反饋」，允許用戶通過對屏幕施加不同的指壓，在智能設備上做出不同的響應。與 iPhone 近幾代推出的 3D Touch 功能，還真是非常相似，難道新一代的 Google Pixel 智能機，也會加入這樣的功能嗎？

根據 Crunchbase 報導，該收購案發生在 8 月份。在 Redux 首席執行官 Nedko Ivanov 的領英個人頁面上，顯示他已於 2017 年 8 月離職；目前尚不清楚他現在是否加入谷歌。在 Ivanov 的個人資料中稱，Redux 在 2017 年 8 月「成功退出」，但沒有說明買家。

Redux 此前的主要投資者是位於英國的私募風投公司 Arie Capital，該公司曾投資 500 萬美元。目前還不清楚谷歌收購這家公司的動機，但谷歌一直在推動其硬體業務的發展，特別是其 Pixel 2 智慧型手機；新收購公司的技術很可能用於 Google 未來的硬體設備。

根據 Redux 的領英公司頁面，該公司成立於 2013 年，擁有 178 項授權專利，其中 50 項正在審核中。

『新聞來源／華爾街見聞』