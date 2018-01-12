台電招考又來了正式僱用起薪30K

台電公司今（ 12 ）日上網公告「新進僱用人員甄試簡章」，今 (2018) 年將招考 740 名新血，包括電力技術人員及綜合行政人員 2 大類、 15 種類別，以配電線路維護類 394 名最多，並首度新增會計類職缺。台電指出，錄取人員受訓 1 年後，月薪可領到 30420 元，不過由於工作性質特殊，有懼高、懼局限空間者不適合報考。

台電招考又來了。因應退離人力補充並傳承電業核心技術，這次考試自 1 月 23 日至 2 月 5 日受理報名，一律採「網路報名」方式，5 月 12 日在台北、台中、高雄及花蓮 4 地同時舉行考試，持有指定類別技術證照者，可加計筆試總分，複試則包含證件查驗、現場測試、實作測試及口試等項目。

台電指出，這次招考包括電力技術人員及綜合行政人員 2 大類共 15 種類別，包括配電線路維護類 394 名、變電設備維護類 32 名、電機運轉維護類 32 名、機械運轉維護類 31 名及會計類 9 名等，其中，會計類是今年新增類別。

錄取後，必須接受養成班訓練並支給生活津貼 23000 元，分發單位工作訓練後，將比照評價 5 等 1 級支給薪給，目前為 27040 元，歷經總計 1 年訓練考評合格者即正式僱用，按規定支給評價 6 等 1 級薪給，目前為 30420 元。

不過台電提醒，有懼高、懼局限空間者不適合報考電力技術人員。而為了防止舞弊行為，將嚴格執行多項防弊措施，以維護甄試公平。

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