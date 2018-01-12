這個華盛頓州的小城 成為全美比特幣礦場重鎮

當便宜的電力加上完善的網路設施，這就提供了一個絕佳的條件，可以成為比特幣挖礦的重鎮。

據《CNBC》報導，在西雅圖東方 3 小時車程的一個小鎮，現在正變成美國比特幣挖礦的中心。

華盛頓州 Wenatchee 現在有全美 10 多個最大的比特幣礦場，據當地電力公司的負責人 Steve Wright 表示，去年 12 月比特幣價格大幅揚升以來，約有 75 家公司來探詢業務。

Wright 說，這裡原先門可羅雀，但現在突然一堆人都湧進來尋找機會。

Malachi Salcido 就是一名早期的礦場老闆，他現在於此地設有 3 座礦場，每天可以生產 5-7 個比特幣。為了比特幣挖礦，Salcido 現在要用掉 7.5 兆瓦的電力，這些電足夠提供 1.1 萬家庭的電力。他希望到今年 7 月前，產量可以到每天 50 個比特幣，如此，將需要 42 兆瓦的供電。

正因如此，他選擇在這裡建礦場，Wenatchee 的電力非常便宜，每千瓦小時只要 2-3 美分的電費，原因是哥倫比亞河有多個水壩，可提供豐富的水力發電。

除此之外，這裡的氣候較冷，可以讓伺服器不至於過熱，還有良好的網路環境。這些條件都構成了比特幣挖礦的機會。

儘管電費低廉，據 Salcido 表示，他每個月的電費支出高達 10 萬美元。但對他來說，這個代價是值得的。

Salcido 說，他相信比特幣，這個區塊鏈在未來無現金的世界提供點對點的支付。