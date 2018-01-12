一個集團3個鍋物品牌果香味兒也搶進麻辣鍋市場

火鍋市場競爭激烈，王品集團再開鍋品牌「青花驕」，鎖定年輕族群聚餐喜歡吃的麻辣火鍋，預計 16 日正式開幕，強調選用來自大陸名列中國四大椒的重慶江津九葉青花椒，擁有獨特清新果香氣味與鮮香辛麻口感，預計 2018 年底前再開設 3 到 4 間。此外，85 度 C 母公司美食 - KY 之前也推出新的鍋類品牌「這一小鍋」，首波已展店 3 家，預估年底前開設 11 家。

王品指出，目前市場上麻辣火鍋分為兩種，一為以中藥香料為主，另一種則是以滷香或豆瓣香為主。而王品旗下已有北海道昆布鍋「聚」與個人涮涮鍋「石二鍋」，進入麻辣火鍋市場算是腳步比較慢，因此決定以獨特的味道做為賣點，選擇名列中國四大椒的重慶江津九葉青花椒，最大特色是擁有柑橘、檸檬等果香香氣，較一般椒的味道清香清爽，青花椒也全由大陸採收後以真空 - 17 度低溫冷凍包裝直送台灣。

特別的是，該品牌強調純正麻味，標榜可以喝的麻辣湯，除可嘗到清新果香外，口感還蘊含辣、香、麻三種不同層次，食用前會先請客人親手將青花椒細細搗碎後倒入鍋底，這個動作不只提鮮，更能讓青花椒的甘麻香均勻沾附肉片，增添肉的口感。而鴛鴦鍋的麻辣之外，則是溫順的酸菜白肉鍋。

而除了口味獨特吸引年輕人外，食材直徑長達 55 公分、重量將近 1 台斤的牛三拼（雪花牛、牛梅花、牛小排）為招牌；牡丹松板豬以玫瑰造型呈現；還可體驗手摘樂趣的溫室手捻杏香菇；每桌桌邊都設有插座方便年輕世代愛滑手機需要充電的需求；裝潢風格則呈現新東方美學，三層樓店面近 200 坪，平均客單價為 650 元。

王品指出，「青花驕」預計 2018 年底前再開設 3 到 4 間店，地點鎖定在雙北市的街邊店，並以 120 坪以上、可容納 90 個座位的空間為主，同時也不排除進軍台中，現階段單店每月營收目標希望可達 800 到 1000 萬元。

而除了王品集團，85 度 C 母公司美食 - KY 轉投資的這一鍋餐飲集團，在 2012 年推出火鍋品牌「這一鍋皇室秘藏鍋物」，看準台灣人一年可以吃出 300 億元的火鍋商機，去（2017）年 11 月再展全新品牌「這一小鍋」，主打專注於湯頭研發，品味香、甘、麻、酸、鮮的湯頭美味，首波展店 3 家。

「這一小鍋」首家店位於台中大里，緊接著二號店位於潤泰集團的台北 CITYLINK，接下來台中麗寶 OUTLET MALL 也有駐點。未來北中南地區都將陸續展店，至 2018 年底估計全台店數可達 11 間，並同步往大陸發展拓店。至於展店位置，不同於王品青花驕採街邊店，該品牌將以百貨商場店為主，預估百貨商場店約占 7 成，街邊店 3 成。

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