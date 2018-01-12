預防美國退出NAFTA 飛雅特克萊斯勒將汽車生產線由墨西哥移回美國

飛雅特克萊斯勒汽車 (FCAU-US) 週四表示，2020 年時將把 Ram 重型皮卡的生產線從墨西哥轉移到密西根州，以降低萬一川普總統宣布退出北美自由貿易協定 (NAFTA)，從而衝擊汽車製造商利率的風險。

飛雅特克萊斯勒公司表示，將在密西根州沃倫設廠，創造 2500 個工作崗位，並投資 10 億美元。墨西哥工廠將「生產未來商用車」給全球市場。墨西哥與許多國家有自由貿易協定。

飛雅特克萊斯勒 CEO Sergio Marchionne 一年前就提出重型皮卡產線移回美國的可能性，並指稱美國的稅收和貿易政策將是主要影響因素。

如果美國退出 NAFTA，意味著汽車製造商在墨西哥組裝的皮卡車在運回美國時須繳納 25% 的關稅。飛雅特克萊斯勒在墨西哥 Saltillo 廠生產的 Ram 重型皮卡中，約有 90% 在美國或加拿大銷售。

飛雅特克萊斯勒在墨西哥 Saltillo 廠生產的 Ram 重型皮卡中，約有 90% 在美國或加拿大銷售 （圖: AFP）

美國、墨西哥和加拿大的談判代表定於本月稍晚再次會面，就修改 NAFTA 進行另一輪談判。加拿大政府官員本週稍早表示，他們相信川普打算退出 NAFTA。

川普威脅要強制退出 NAFTA，還批評汽車製造商向墨西哥轉移工作崗位和投資新的生產設施，並敦促他們應在美國增加更多的汽車生產。

週三，豐田汽車 (TM-US) (7203-JP) 和馬自達汽車 (7261-JP) 宣布將在阿拉巴馬州投資 16 億美元打造一座合資汽車組裝廠，受到川普的好評。

美國副總統彭斯讚揚了這一消息。「製造業回來了，了不起的宣布。證明美國第一政策正在發揮作用！」彭斯在 Twitter 上寫道。

根據墨西哥政府的數據，克萊斯勒在墨西哥的產量在 2017 年增加了 39%，達到 63.9 萬輛。這使得飛雅特克萊斯勒成為繼日產汽車和通用汽車之後成為墨西哥 2017 年第三大汽車生產商。

美國和加拿大是全尺寸重型皮卡的主要市場，其中大部分生產商為飛雅特克萊斯勒、通用汽車 (GM-US)、福特汽車 (F-US)、豐田汽車和日產汽車 (7201-JP)。

飛雅特克萊斯勒墨西哥發言人 Miguel Ceballos 表示，該公司在 2018 年和 2019 年預計墨西哥將成長更多，當它停止生產 Ram 重型皮卡後，它將開始生產新的商用車，「它還沒有正式命名。」Ceballos 說。

他說：「它將會銷售至全球，目前 Ram 只在 NAFTA 的範圍內經銷。」

Ceballos 說，目前還沒有計劃墨西哥廠會減少或增加勞動力。

通用汽車已經準備在墨西哥 Silao 廠建造新一代大型皮卡車。

飛雅特克萊斯勒週四表示，它還將向美國大約 6 萬名計時員工和僱員提供 2000 美元的特別獎金，總計約為 1.2 億美元。