1/12美股開盤前你必須知道的五件事

一、12 月中國進出口雙雙回落 進口遠遜預期 順差大幅增長

按美元計，中國 12 月進口年增率增長 4.5%，遠遜於預期的 15.1%，前值 17.7%。出口年增率增長 10.9%，略好於預期 10.8%，前值 12.3%。貿易順差 546.85 億，預期 370 億，前值 402.1 億。

中國是需求大國，進口大幅不及預期，可能引發海外關於國內需求疲軟的擔憂。同時，中國對美貿易順差增至 2758 億美元，創歷史新高，這可能給美方更多挑起事端的理由。

二、中國 12 月新增貸款「腰斬」 M2 增速創歷史新低

繼中國 11 月金融數據全面反彈後，12 月金融數據全面回落，M2、社融、新增人民幣貸款三項數據均不及預期。

M2 貨幣供應年增率增長 8.2%，創歷史新低。社會融資規模 11400 億，預期 15000 億，前值由 16000 億修正為 15982 億。新增人民幣貸款 5844 億，大幅不及預期的 10000 億，較前值 11200 億「」腰斬。

新增信貸含有季節性因素影響，「中性偏緊」基調也制約了年末的貸款增速。M2 低增長已成常態。社融變動不算過大，整體金融數據不必過於擔憂。

三、滬指 11 連陽，創 1992 年以來最長連漲記錄，恆指創紀錄連漲 14 天

滬指連續第 11 個交易日上漲，創 1992 年以來最長連漲記錄。同日，恆生指數連續第 14 天上漲，收漲 0.9%，報 31412.54 點，刷新史上最長連漲紀錄。

在國內樂觀情緒高漲之際，一旦海外股市因財報季而出現動盪，或影響香港股市。A 股相對獨立，但仍需警惕獲利回吐壓力。

四、人民幣強勢上漲：在岸突破 6.46 日內連破四道關口

周五，人民幣延續前一個交易日的上漲勢頭，在岸人民幣盤中連續突破 6.49、6.48 和 6.47 關口。離岸人民幣兌美元現報 6.4670 元，日內漲約 240 點。

考慮到逆周期因子在問世僅半年多之後便被停用，加之近期人民幣匯率雙向變動明顯，或許需要等待更多消息才能更準確分析外匯政策的短期意圖。

五、德國組閣談判獲突破

路透、彭博和一批德國媒體報導稱德國組閣談判獲得突破，德國政局穩定有望。

自從去年 9 月 24 日德國聯邦議會舉行選舉以來，組閣事宜就一直處於停滯狀態。歐元區政治穩定之路走得並不順利。

『新聞來源／華爾街見聞』