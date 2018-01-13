〈告別低利房貸時代〉銀行搶攻這2房貸族群拚最後一波

美國已經再啟升息循環，市場多預測台灣央行今 (2018) 年下半年也可望升息，在此之前，銀行業者為了搶攻自住型、首購族的房貸市場，近期持續祭出低利率房貸的方案，希望在升息前「拚最後一波」。

銀行主管表示，隨著升息腳步近了，各大銀行對房貸的承做有相形偏保守趨勢，預計一旦央行宣布升息，各銀行評估「殺低搶客」的房貸利率不再有利可圖的時候，整體的房貸市場利率（包括新承作的房貸）就會開始緩步上揚了。

正因市場多預期央行今年可能升息，不少銀行不再主攻房貸業務，但是仍有銀行逆勢操作「拚最後一波」，搶攻自住型、首購族的房貸市場，青年安心成家優惠貸款專案目前利率已降至最低 1.44% 起；民營行庫部分，上海商銀的指數型房貸 1.58% 起，玉山銀行優惠房貸利率方案也推出分段式利率 1.65% 起，其餘渣打、遠銀、台北富邦、台新也都有祭出優惠房貸。

不過，銀行主管提醒房貸族，央行倘若今年升息，房貸利率也將跟著浮動升高，舉例來說，若貸款 500 萬元、分為 20 年本息攤還，房貸每升息半碼，每月利率就將多出 297 元，若升息一碼，每月利率則多出 596 元。

從數字來看，升息一碼房貸族每個月僅多出幾百元至上千元，看似不多，但若以 20 年來看，同樣貸款 500 萬元，20 年下來的利息就多出 14.3 萬元，更別提未來 20 年的利率如何變動沒人說得準，若維持向上趨勢，購屋壓力將再加重。