Mini LED題材發酵 晶電高掛漲停領軍 LED族群氣勢如虹

LED 晶粒廠晶電 (2448-TW) 受惠 Mini LED 下半年後市展望佳，加上 VSCEL 題材持續發酵，今 (12) 日盤中股價高掛紅燈、直奔漲停價 51.4 元鎖住，領軍 LED 族群強勢上攻，同樣著墨 Mini LED 的宏齊 (6168-TW) 也數度攻上漲停板，使 LED 類股成為今天盤面表現相對強勢的族群。

在晶電漲停帶動下，同樣瞄準 Mini LED 市場的宏齊、隆達 (3698-TW) 與榮創 (3437-TW) 股價也亮麗表現，宏齊大漲近 9%，榮創與隆達漲幅超過 4%，光磊 (2340-TW)、佰鴻 (3031-TW) 與光寶科 (2301-TW) 勁揚逾 3%。

晶電的 Mini LED 研發可望於明年第 2 季投產，相關應用產品有機會在上半年小幅量產，據了解，晶電搭載 Mini LED 的手機、電視與電競產品預計將於下半年正式推出，下半年晶電營運看俏。

除晶電外，隆達則是下半年也將有 Mini LED 導入 NB 與手機等背光應用產品，榮創也將目標瞄準 Mini LED 電視背光應用市場，而宏齊的 Mini LED 技術研發則處於最後階段，預計最快也會在第 2 季出貨。

若投資人看好晶電後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如晶電兆豐 74 購 02(067739-TW)、 晶電群益 74 購 01(067679-TW)、 晶電元富 75 購 03(068435-TW) 等。

晶電相關權證。資料來源：鉅亨網整理

晶電當日走勢圖



