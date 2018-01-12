Hydis關廠解雇爭議 元太：勞資協商中 有誠意補償及和解

針對 2015 年 Hydis 關廠解僱事件，勞團今 (12) 日上午再赴永豐餘總部前抗議，元太 (8069-TW) 回應指出，Hydis 公司及勞工雙方已自去年下半年持續進行協商，韓國高等民事法院目前正在為 Hydis 及勞工雙方進行調解，雙方都有誠意協商補償及和解方案。

至於韓國法院針對 Hydis 工會會長李相穆在公開場合散播不實指控，元太表示，目前高院刑事庭及地院民事庭已分別做出決定，判決李相穆散播不實傳聞，涉及名譽毁損有期徒刑 6 個月及罰金韓元 400 萬 (約新台幣 12 萬元)；民事庭判決賠償韓元 3000 萬 (約新台幣 90 萬元)；Hydis 公司及其經營團隊對韓國法院的判決結果予以尊重。

對於 Hydis 關廠，元太說，2015 年 3 月底 Hydis 關廠的決定與行動都依照韓國當地法規所執行，在 2015 年 7 月韓國京畿道勞資關係委員會已裁決駁回 Hydis 工會所提不當解雇訴訟的訴願，作出對 Hydis 有利的行政裁決。

2015 年 11 月韓國中央勞資委員會也與京畿道勞資委判決一致，確認 Hydis 無不當解僱情事。2017 年 8 月行政法院再次確認中央勞資委決定，並駁回工會上訴。

元太去年 12 月營收 8.92 億元，月減 21.75％，主受季底盤點影響，連續第 3 個月衰退，年減 26.39％，累計去年營收 152.03 億元，年增 8.55％；去年持續拓展電子紙應用，包括閱讀及手寫應用等，同時也跨足新零售及健康醫療應用市場，將大型電子紙看板應用在商業及藝術空間。

元太表示，今年將持續拓展電子紙多元應用，聚焦消費性電子、深耕物聯網 (IoT) 產業應用，提升營運成長動能。