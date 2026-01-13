鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-13 10:08

MicroLED 廠錼創 - KY(6854-TW) 持續推動 MicroLED 技術於全球市場的實際落地與多元應用，逐步將 MicroLED 技術延伸至非顯示領域，開拓具高成長潛力的新興應用市場，今 (13) 日宣布與 2 維陣列式光耦合技術領導者光循科技（Brillink）展開策略合作，攜手共同開發可滿足人工智慧與高效能運算（HPC）需求的下一代光互連平台。

錼創-KY攜手世芯-KY小金雞光循科技 邁進AI HPC光互連領域。(圖：shutterstock)

錼創提到，藉由三大技術優勢的整合，此次合作目標打造的光互連平台將達到：能耗低於 1 pJ/bit，以及頻寬密度可擴展至 Tbps/mm² 等級，為大規模 AI 運算、高密度資料中心和高效能運算 (HPC) 系統帶來突破性的效率表現。

錼創將提供其高效率 MicroLED 發光陣列，光循科技在半導體技術領航者世芯科技（Alchip）與光程研創（Artilux）的資金及技術支持下，將超高靈敏 GeSi 雪崩光電二極體 (APD) 陣列、超穎光學透鏡（meta-optics）、二維陣列垂直耦合器以及錼創科技 MicroLED 發光陣列進行系統級整合。

透過此次策略合作，錼創與光循科技將共同打造新一代取代主動式電纜（AEC）的傳輸技術，並推進更大規模且可擴展的光學互連架構，將為 AI 加速器、HPC 與高密度資料中心帶來全新的效能與效率；不僅大幅提升頻寬密度與功耗效率，也讓系統整合更加輕量化，為下一代算力基礎建設開啟嶄新的發展方向。