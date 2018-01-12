火力全開！德國經濟增長率創六年最高

摘要：德國經濟 2017 年 GDP 達 2.2%，創 2011 年以來最高；預算盈餘占 GDP 的比例創歷史新高；就業人口數量創 1990 年東西德統一以來的最高水平，失業率創歷史最低。

歷時六年，德國人民終於等來了經濟豐收的一年。

德國聯邦統計署周四公布的數據顯示，德國經濟在 2017 年成長了 2.2%，創 2011 年以來最快增速，比 2016 年 1.9% 的增速顯著加快。

不過，即使這樣的經濟表現也讓分析師們略感失望，他們之前的預期可比這個高（2.3%）。但如果經過日曆調整，則德國去年的經濟增長了 2.5%，同樣為六年最高。

好消息不止這一個。聯邦統計署數據還顯示，德國 2017 年預算盈餘 384 億歐元，其占 GDP 的比例為 1.2%，創歷史新高，前值為 0.8%。這已經是該國連續四年實現財政盈餘。

去年德國經濟的增長動力主要來自於國內消費增長，投資水平也處於相對高位。

較低的失業率幫助提振了國民的消費開支。德國聯邦統計署確定， 全德就業人口數量創出了 1990 年東西德統一以來的最高水平。本月初，聯邦勞工署公布的數據顯示，德國 12 月失業率為 5.5%，創出了紀錄低位，失業人數連續 6 個月下降。

ING Diba bank 經濟學家 Carsten Brzeski 評論稱，「這是一個火力全開的經濟體強勁的表現，支撐了過去兩年經濟的基本面同樣將給予 2018 年支持力。」

『新聞來源／華爾街見聞』