歐股盤中─德國組成「大聯盟」政府 泛歐 Stoxx 600升0.12%

德國總理梅克爾的保守派聯盟，與社民黨 (SPD) 達成組閣協議，將組成「大聯盟」政府，消息一出，帶動歐股週五 (12 日) 早盤走高，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.12%。

各主要指數皆走揚，汽車類股表現最好，早盤平均上漲 1.3%，英國汽車、航空零組件製造公司 GKN，股價大漲 20%。

宣布要在 2020 年，把卡車製造業務，從墨西哥移至美國密西根州的飛雅特克萊斯勒，股價上漲 2.7%。

旅遊、休閒相關類股也走揚；石油、天然氣股價則下跌，因週五油價、氣價，皆自高點回落，倫敦時間上午 8 點 10 分，布蘭特原油期貨跌 0.5%，至每桶 68.91 美元；西德州中級原油期貨跌 0.9%，至每桶 63.23 美元。

精品集團 Kering 有意將 70% 的 Puma 股份，分配給股東，此消息導致 Puma 股價跌逾 10%。

歐洲央行（ECB）公布前次會議記錄，稱 2018 年初可能會調整貨幣政策，升息應大於購債，該消息使歐元兌美元大幅升值。

倫敦時間上午 8 點 15 分左右，歐元兌美元升值 0.2% 至 1.2059。

經濟數據方面，西班牙通膨數據，來到 2016 年 11 月以來最低水平。