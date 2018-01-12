德國GDP飆6年新高 德債殖利率、歐元聞聲大漲

歐洲央行 ECB 週四 (11 日) 發佈了 12 月會議紀要，表明歐洲區經濟成長穩健，ECB 將考慮於 2018 年初重新調整前瞻指引 (Forward guidance)，歐元兌美元聞聲從 1.195 水位，直升至 1.205 水位，升破了 1.20 的整數大關。

歐元兌美元價格日線趨勢圖

匯率市場的波動代表 ECB 總裁 Mario Draghi 將有意減少自 2012 年以來的貨幣寬鬆政策，並可能開始縮減資產負債表。週四 (11 日) 優良評級「AAA」級的 10 年德國債券 (bund) 殖利率，也應聲大漲至 0.581%。

10 年德債報酬率價格 / 圖：彭博

據《IHS Markit》的市調統計，歐元區的企業高層認為 2018 年營收將有成長的可能，信心指數來到 58 分，高於不漲不跌的 50 分，信心指數也是創下自 2011 年以來的新高。

同時，德國週四 (11 日) 也公佈了至 2011 年以來最高的經濟 GDP 成長 2.2%。《路透》提道，較低的借貸利率、高就業率、消費量大增、及薪資的提升都為經濟成長的因素，而全球購買「德國製造」的產品也開始提升。

這也是德國首相梅克爾在任 12 年內共 11 年都繳出了經濟成長的姣好成績，，德國的通膨於 2017 年也有所提高，達 1.75%，創 5 年新高。