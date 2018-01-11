台幣連3貶連2日守穩29.6元關卡 從成交量判斷後市

台股近日在漲破 10900 點後壓回，可觀察到台北匯市新台幣強勢程度也不若 1 月上旬，今 (11) 日收盤雖僅貶值 0.4 分，已見連 3 日走貶態勢，並再次收復 29.6 元關卡，外匯交易員認為，匯市成交值明顯收斂，拋匯力道較日前減弱，再加上台灣央行短線有守 29.5 元關卡的態度，預料新台幣 29.5 元心理防線有撐。

從美元指數昨日續跌 0.17% 來到 92.35 點的態勢來看，外匯交易員指出，主要亞幣近期走弱非因美元將大幅轉強，而是年初強勁匯入亞洲市場的國際資金力道稍作收斂，但也未見明顯的匯出跡象，因此，預料短線新台幣將維持狹幅震盪。

新台幣今日以 29.598 元、微幅升值 0.3 分開出，最高一度來到 29.585 元，但高點已不若 1 月上旬屢屢突破 29.5 元價位，午盤過後新台幣直接轉貶，但僅狹幅在 29.6 元左右震盪，終場兌一美元以 29.605 元作收，貶值 0.4 分，台北外匯經紀公司成交值縮至 5.61 億美元。

事實上，新台幣比起其他主要亞幣仍相對強勢，日圓今日持續走貶，貶幅逾 0.3% 左右，韓元貶 0.1% 左右，人民幣、星元和新台幣在貶不到 0.1% 狹幅波動。