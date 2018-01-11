MCU引爆2018漲價新行情

車用電子晶片龍頭恩智浦開出今年全球微控制器晶片調漲第一槍，市場預期可能缺貨一整年，後市有機會帶動相關台股上下游供應鏈，迎來一波漲價題材。

文．李彥緯

台股反映產品報價調漲的行情持續，半導體「MCU(微控制器晶片)」及全球汽車電子晶片龍頭大廠 NXP(恩智浦)，宣布第一季開始，旗下產品線皆調漲報價，恰好搭上台股近期火熱到不行的「漲價題材」熱潮，預料有望帶動 MCU 相關台廠未來股價表現，成功複製前幾波如：矽晶圓、記憶體、原物料、MOSFET、被動元件等類股，因反映產品報價調漲而走出亮眼漲升波段。

MCU 漲價大廠鳴槍起跑 今年恐將缺貨一整年

NXP 宣布將自第一季開始調漲旗下多個產品線全線報價，其中，MCU 調漲 6％，數位網路晶片上漲 5％，安全移動支付、車載微控制器應用晶片以及智慧天線解決方案等將調漲 10％。此次由 NXP 所開出今年 MUC 晶片漲價第一槍，已等同預告第一季相關供應鏈元件漲價潮將延續下去。

內建「A/D 轉換、資料處理器、記憶體、面板顯示、USB、DMA」等電路模組的「整合型 MCU」單一晶片，於終端市場應用面向可說是五花八門，自硬體體積最小的兒童玩具，至微波爐、烤箱、電磁爐、泡茶機等消費性家電產品，或是大型自動化設備、工業機器人，乃至於 PC 周邊、各式行動裝置、汽車電子元件及模組等應用領域，皆需內建 MCU，以控制裝置、設備相關運作、顯示功能，同時進一步運算、處理、串連、傳輸資料，兼具類比、數位晶片特色。

另一方面，由於全球物聯網應用已遍地開花，電子產品亦持續加速智慧化升級腳步，同時亦須支援聯網應用功能，使得先前電子裝置廠所習慣採用之八位元 MCU，已陸續全面轉向至以三十二位元平台 MCU 晶片為主。也因此，於市場需求突然出現亮眼井噴現象下，造成全球 MCU 市場供不應求、廠商交 (貨) 期不斷延長熱市。

自去 (2017) 年以來，全球多家 MCU 廠商產品出貨交期皆自四個月延長至六個月，日本 MCU 廠更罕見拉長達九個月。由市場半導體情報資料看來，去年全球電子產品製造業營運大多相當紅火，連日本半導體廠也出現多年不見正成長榮景，帶動 IC 晶片等電子元件銷量走升。預估後市於全球汽車電子、物聯網應用需求不斷爆發、持續成長，矽晶圓廠產能滿載下，2018 年全球 MCU 市場，恐將一整年持續面臨供應短缺局面。

伴隨全球「物聯網」、「車用電子」應用正加快普及速度，電子裝置零組件中不可或缺的 MCU(微控制器)，預估未來四年內，有望受惠全球物聯網裝置將持續增長達五百億個的基本面利多，出貨量大幅成長，如此一來，等同後市可因此基於產業、產值持續成長基礎，挹注關連企業廠商成長力道，也將有助 MCU 相關供應鏈廠後市營運、獲利不斷成長，股價也將有機會走出長線漲升波段。

產業基本面利多加持 台廠供應鏈可望受惠

根據 Park Associates 預測指出，2020 年時，全美國擁有寬頻網路家庭將會購買多達近五五百萬個智慧家庭裝置。此外，根據 GMSA 研究報告，2020 年時，平均每一戶連網家庭中，將擁有多達五十個左右的連網、物聯網裝置。

根據 Strategy Analytics 研究，全球物聯網 (The Internet of Things，IoT) 應用熱潮將持續高速發展，預估至 2020 年時，「智慧家庭」將成為全球物聯網應用成長大潮關鍵因素之一。統計截至去年底，全球已有多達二百億個物聯網互連裝置部署、應用，預估未來四年內將再新增一百億個。

同時，企業 IoT 應用發展一直是市場規模大幅成長的關鍵因素之一；而 2020 年及以後，智慧家庭將成為驅動、連接 IoT 裝置成長主要動力，預估全球連網 (結) 總數將大幅成長達五百億個。而 2021 年全球智慧家庭裝置連網數量，將超過智慧型手機的全球物聯網裝置市占率。全球物聯網裝置量於 2017 年預估將成長 17％；目前，全球企業 IoT 占整體 IoT 互聯總數量 52％。

DIGITIMES Research 指出，隨著汽車持續朝向自動駕駛、智能化方向發展，對 MCU 需求數量將持續擴增；預估 2017 至 2021 年間，全球車用 MCU 市場銷售額年複合平均成長率將達 3％。其中，「三十二位元車用 MCU」為市場重點發展趨勢，銷售金額年複合平均成長率有望達 6.8％，八、十六位元車用 MCU 市場規模則將因此縮減。

另一方面，現階段中國物聯網市場，由於受惠境內網路通訊新世代 5G 規格商轉腳步加快，以及半導體 IC 晶片製造技術不斷向更高階製程推進、上位，與家電品牌大，相繼推出內建物聯網通連功能家電用品，正逐步實現智慧家庭應用願景下，可說已正式點火擴大產值規模熱氣球。根據公開資料整理結果，預估中國物聯網晶片市場將於 2021 年持續成長達 436 億元人民幣。

產業基本面趨勢向上 營運獲利成長動能可期

由於汽車電子、物聯網市場，對 MCU 應用、拉貨需求持續強勁，因此導致市場上 MCU 供應出現短缺，晶片報價因而持續大幅走揚。市場分析人士指出，另一家歐洲半導體巨擘─ST(意法半導體)，後續有可能跟進 NXP 調漲 MCU 報價腳步，增強全球 MCU 市場漲價熱潮更大動能。

儘管市場即將進入第一季半導體傳統淡季，唯供給能量目前仍遠低於需求，顯示市場對 MCU 需求量仍大，對 MCU 相關上下游供應鏈台廠偉詮電 (2436)、笙泉(3122)、金麗科(3228)、新唐(4919)、凌通(4952)、太欣(5302)、松翰(5471)、通泰(5487)、盛群(6202)、迅杰(6243)、紘康(6457)、佑華(8024)、愛普(6531)、晶心科(6533)、M31(6643) 等個股而言，為一重要基本面利多。

盛群表示，因公司與台積電、聯電等晶圓代工大廠，向來具備緊密合作關係，現階段交貨一切正常。

新唐則因擁有自家專屬晶圓廠，MCU 產能供給順暢無虞。NXP、ST 全球 MCU 大廠調漲報價，對台灣 MCU 大廠盛群、新唐等無疑為一重要利多消息，預料將有助其後市營收、獲利成長動能。

根據 IEK 預估，2015 年至 2020 年，全球 MCU 市場規模複合平均年成長率約 2.9％，將呈穩定成長態勢；且為因應 SoC 高度整合製造趨勢，以及 IoT 內建應用需求下，2015 年起 ASP 已止跌回升。台灣於全球 MCU 市占率不到五％，預估相關 MCU 廠未來營運成長性將高於歐、美、日等同業大廠。

MCU 朝高階、高位元發展 相關台廠爭搶商機

隨著高位元 MCU 逐漸縮小與市場低位元 MCU 之間價差，出貨量已開始見明顯提升，目前，三十二位元 MCU 已廣泛應用於消費電子與通訊產品、工業、物聯網、健康照護等領域，躍升 MCU 市場應用主流。

新唐 (4919)：為台灣最早投入三十二位元微控制器(MCU) 研發、產銷專業 IC 晶片廠，自 2010 年推出首款三十二位元 MCU 產品後，盛群、松翰、九齊亦相繼跟進投入三十二位元 MCU 研製。

隨著 MCU 晶片設計，朝向高階、高位元發展趨勢確立下，繼新唐搶進三十二位元 MCU 市場後，佑華、紘康也先後跟進推出三十二位元 MCU，以三十二位元 MCU 為營運重點，台灣 MCU 晶片廠幾乎可說是已全面進軍三十二位元 MCU 市場。

來源：《理財周刊》 907 期

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