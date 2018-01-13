ETF下一步可讓「現金股票化」

整理：賀先蕙

投資機構估計，未來 4 年全球機器人理財將以每年 47.5% 的速度成長。在 FinTech（金融科技）快速成長下，包括元大投信、國泰金控等，陸續在 2017 年底推出機器人理財、AI 智能投資平台等。

面對這個大趨勢，在台灣 ETF（指數股票型基金）市場，機器人理財將扮演什麼樣的角色？針對相關問題，《Smart 智富》月刊社長朱紀中特別與在業界有 20 年資歷，被稱為「台灣 ETF 教父」的國內 ETF 龍頭業者元大投信總經理劉宗聖展開對談。以下為對談紀要：

《Smart 智富》月刊社長朱紀中（以下簡稱「朱」）：未來在機器人理財這部分，元大投信會有哪些規畫？

元大投信總經理劉宗聖（以下簡稱「劉」）：這部分我們給它一個中文名詞─「智能投顧、ETF 的智能化」。對投資人來說，投資沒有人工的或專家的（差別），只有贏家和輸家的差別。所以我們會把人工智慧重新定義，把人工智慧定義為自動化（automation）與互動（interaction）。

什麼叫做「自動化」？我們的智能投顧未來希望能夠透過數據、演算法，把投資 ETF 的程序做成客戶導向，讓投資人透過幾個步驟，就可以針對投資標的做簡單的判斷。

其次，就是「互動」。我們發覺應該快速的把投資人的行為數據、產品數據、交易數據結合，讓投資人能把 ETF 的投資，配合他未來的投資需要，不論他要投機、投資、避險、套利，或是要類似存本取息、定期定額，我們都應該透過機器人理財跟客戶直接互動。

朱：國外有業者這樣做嗎？投資人接受度如何？

劉：有！美國 ETF 組合式基金的獨立業者，管理的金額都相當高。目前看起來，未來 3 年絕對很快會達到千億美元以上的規模。如果是元大投信進來做這個事（機器人理財），我們也會用很類似的模式操作。

他們（國外業者）都有所謂的短、中、長期（策略），波動是低、中、高，報酬也是低、中、高（的布局）。怎麼說呢？如果說你是一個對價格敏感的客戶，最好買 ETF 就是價格要很低，透過這些模組最好免費，但是可以帶來很多的成交量，這類投資人我們很歡迎。

但是，我不認為所有 ETF 投資人都希望這樣，因為以上服務是給價格敏感型的投資人。依我們對客戶的了解，我們發覺，大部分客戶是品質敏感型。什麼是品質敏感型？就是他願意付比較高的管理費，甚至顧問費，但是你要給他一個量身訂製的服務，或者你要給他差異化的服務。

所以我們從低價、價格敏感型，一旦往中間移動，就要有提供客戶投資組合、投資策略和投資解決方案的能力。這（指投資品質敏感客戶之解決方案）裡面包括反向、槓桿、商品、外匯。這些非傳統有價證券的 ETF，在這裡面就會扮演非常多元的角色。不管是類保本或是低波動高股息，我們可以依據客戶不同的需求，量身訂製他需要的 ETF 解決方案。

朱：在 ETF 市場，人工智慧和金融科技未來可以如何運用？

劉：這個領域可能要回到上一個我們談到的地貌跟天際線（詳見《Smart 智富》月刊 232 期）。在台灣，我們已經透過 ETF，把期貨、債券、商品和外匯都現貨化。

所謂的現貨化，意思就是說把債券（或期貨、商品、外匯等）當股票買賣。下一個階段如果要對接 FinTech，有一個東西很重要，就是要把「現金股票化」。什麼叫現金股票化？就是把現金當股票買賣，這事情其實在國外，尤其是鄰近的中國跟南韓已經非常發達了。

如果說元大能把這類交易做出改變（指發行貨幣 ETF），將來在台灣的現金活化，ETF 將能夠扮演一定的角色跟功能，就可以完成 ETF 在理財、金流管理、現金增益上面的功能。這部分就可以跟 FinTech 做最有效的結合。

因為所有的投資組合、所有未來的投資理財，都可以透過手機，隨時跟消費者互動，投資人只要按幾個鍵，就可以隨時把資產做新的排列組合。理財這件事情就能夠跟生活結合，可以改變 ETF 跟投資人之間的關係。

來源：《Smart 智富》 2018 年 1 月

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