一通關鍵電話，讓陳泰銘把對手變盟友

為了讓奇力新與美磊併購案能順利進行，兩家公司董事長不只全程參與談判，還聲東擊西分散外界注意。這起併購案的背後，還有許多不為人知的折衝內幕。

最新一期的《財訊》雙週刊以「那一天晚上，陳泰銘把對手變盟友」為題，獨家報導奇力新併購美磊快速成局的內幕，原來重點在於一通關鍵電話。

《財訊》雙週刊報導指出，四年前，奇力新曾想合併美磊卻碰了一鼻子灰，這一次竟然只花了一個月時間就談下合併案，幕後關鍵來自於一通電話。

一七年十一月底，福邦證券前董事長黃顯華打電話給美磊董事長蔡茂禎，幫國巨集團同時也是奇力新董事長陳泰銘邀約碰面，雙方敲定，十二月一日在黃顯華位在台北市忠孝東西路的辦公室見面。為了怕被別人看到、消息走漏，還特意約在下班時間過後，黃、陳、蔡三人闢室密談。

這一次見面，陳泰銘打開天窗說亮話，直接表態要併購美磊，還把為何要併購的原因與併購後奇力新的未來遠景，一一向蔡茂禎分析。陳泰銘還以國巨為例，國巨透過不斷的合併與併購，市值從四年前的二五○億元，一路攀升到一千七百億元，並躍居成為全球最大的晶片電阻製造公司。陳泰銘想把國巨的成功經驗，複製在奇力新身上。

「我們跟奇力新合併可以打國際賽，雙方在設備上的投資也不會浪費」，蔡茂禎說。藉由合併可以在全球占有一席之地，這個原因說服了蔡。此外，陳泰銘開出以每股溢價一六％收購美磊外，還會給蔡在國巨集團中留個位置。「他（指陳泰銘）對我真的很禮遇！」蔡茂禎說。

第一次見面，雙方相談甚歡，對合併的事有初步的共識。但謹慎的蔡茂禎提出，併購案若消息走漏，或是雙方的股價出現巨幅變化，這個案子就立即中止，當做沒發生過。「不要為了這種事去踩紅線（指違反主管機關的規定），不值得。」蔡茂禎說。

《財訊》報導指出，為了怕消息走漏，蔡茂禎還在公司內部刻意安排了一齣「併購戲」，要同事研究併購某家股票未上市公司，並花了二十萬元請研究單位評估。所以在奇力新宣布併購美磊時，員工都不敢相信，本來以為要去併購其他公司，反而公司被奇力新併購。

驚訝的不光是美磊的員工，連董監事也毫不知情，看到了新聞紛紛打電話跟蔡求證；奇力新這邊也下達封口令，直到宣布合併前的一週，請相關同仁進行內部作業時，才有少數幾個人知道有這回事。

【完整報導詳見財訊 546 期】