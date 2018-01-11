法興大空頭警告：日本是終止全球股市續彈的導火線

過去一年全球資產漲勢兇猛，股市也創下紀錄，但這種情況可能戛然而止。法國興業銀行超級大空頭 Albert Edwards 周二 (9 日) 警告，日本突然收緊貨幣政策，可能是最終導致全球股市持續反彈的導火線。

Edwards 提醒，雖然大多數投資者都在密切關注美國的升息，以及歐洲央行在歐元區的逐步縮減購債規模，但他們也應該關注世界第 3 大經濟體日本的發展情況。日本的企業利潤正在飆升，通貨膨脹也在上升。

他認為，日本央行開始緊縮貨幣政策比美國聯準會 (Fed) 重要得多，但人們對日本的關注卻不夠。

周二 (9 日) 投資人已嘗到了日本央行收緊貨幣政策滋味。日本央行當天表示，將減少其長期債券的購買規模，引發外界猜測，日本央行行長黑田東彥 (Haruhiko Kuroda) 最早可能會於今年退出其超寬鬆貨幣政策。

這一令人意外的消息令全球債券市場動盪。周二 10 年期美國國債殖利率升至 3 月以來最高水準，至 2.5% 上方；30 年期國債殖率率則創下去年 12 月 19 日以來的最大單日漲幅。

美 10 年期公債殖利率走勢

日本央行多年來一直是世界上最寬鬆的央行之一，而在去年 12 月，日本央行再次重申了其積極的定性和定量寬鬆政策的承諾，即量化寬鬆政策 (QQE)。由於通膨率一直低於日本央行 2% 的年度目標，央行自 2016 年初以來一直將利率保持在消極區間，甚至為其 10 年期國債殖利率設定了 0% 的目標，以避免通貨緊縮。

日本央行為提振消費者價格而做出的堅定努力，令投資者對日元不太感冒。美國商品期貨交易委員會的資料顯示，市場對日元極其看空。

但 Edwars 警告，如果通膨開始回升，促使日本央行停止寬鬆政策，對日元持悲觀情緒的投資者可能會措手不及。他指出，日本的核心通膨已經觸底，目前超過 60% 的家庭都預期通貨膨脹而不是通貨緊縮。

Edwards 預估，如果日元走強，兌美元突破 107，將會是解除寬鬆的觸發點。上一次跌破 107，是在 2016 年 11 月。

週三，日元已經開始飆升，美元兌日元最低觸及 111.276。週二紐約尾盤，美元兌日元從 112.65 跌至 111.45。今 (11) 日最新報 111.55，或 + 0.12%。