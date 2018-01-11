債市上演王者對決：葛洛斯全力做空 前東家PIMCO準備做多

摘要：「債券之王」葛洛斯稱，他管理的債券基金已做空美、英、德公債，美債進入溫和熊市。葛洛斯曾領導的 PIMCO 現任首席投資官、有「債券王子」之稱的 Ivascyn 稱，考慮增持美債，說熊市開始為時尚早。

不管美債有沒有進入熊市，債券投資者的一場王者對決都已經拉開帷幕。

美國時間 1 月 10 日本周三，「債券之王」葛洛斯接受彭博採訪時稱，他管理的 22 億美元規模債券基金 Global Unconstrained Bond Fund 已經對美、英、德三國公債建空倉，未做空日本公債。



葛洛斯透露做空美債前一天，本周二，10 年期美國公債殖利率十個月來首度升破 2.5%。葛洛斯此後評論稱，債券熊市得到確認，5 年和 10 年期美債 25 年的長期趨勢線被打破。

本周三葛洛斯解釋說，他所說的債券熊市是「溫和」的熊市，到今年年底，10 年期美債殖利率可能漲到 2.7%-2.8%。

不過，在葛洛斯發表上述做空美債評論後，也在周三，葛洛斯參與創立的前全球最大共同基金 PIMCO 現任首席投資官 Dan Ivascyn 卻發表了截然不同的看法。

Ivascyn 向路透表示，PIMCO 會考慮在債市進一步走軟時增持美國公債。他說，短期美國公債在這些水平看起來更有意思，PIMCO「更青睞」美國公債殖利率曲線的「前端」。

Ivascyn 認為，中美貿易政策是債市今年的風險，債市波動可能短期加大。但現在「斷言熊市開始了還為時過早。」

Ivascyn 這番話無疑和葛洛斯站在了對立面。值得一提的是，這也是新老 PIMCO 投資領頭人的對立。

在葛洛斯 2014 年離開 PIMCO 後，Ivascyn 接替他擔任 PIMCO 首席投資官，並於同年和同事 Alfred Murata 共同被國際基金評級機構晨星選入 2013 年美國最佳固定收益經理之列。

去年 11 月，英國《金融時報》報導稱 Ivascyn 為「債券王子」，稱他和 Murata 管理的那隻基金幫助 PIMCO 有望迎來 2012 年以來首個年度資金凈流入年份。截至 11 月初，去年他們的基金吸引全球資金 620 億美元。

中國暫緩購債消息衝擊美債市場

葛洛斯本周三提到當天稍早彭博的中國考慮放緩或暫停購買美國公債消息，說這是他對美債看法負面的一個原因。他認為，有「跡象」顯示，為實現投資組合多元化，中國已經在拋售持有的部分美債。

傳出上述中國可能暫緩購美債消息後，長短期美債殖利率均創新高。

2 年期美國公債殖利率最高漲至 1.985%，創 2008 年 9 月以來新高，10 年期美債殖利率曾升至 2.597%，創去年 3 月以來新高。30 年期美債殖利率漲破 2.94%，創兩個多月新高。

『新聞來源／華爾街見聞』