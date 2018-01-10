日本央行一個「小動作」引發緊縮猜測 日元大漲

摘要：周三下午，美元 / 日元跌破 112 關口，最低跌至 111.77，創逾一個月新低。美國十年期公債殖利率去年 3 月以來首次至 2.57%。本周二，日本央行宣布減少購買部分長期公債後，觸動了市場的敏感神經。

日本央行「意外」舉動的影響持續發酵。

周三下午，美元 / 日元跌破 112 關口，最低跌至 111.77，創逾一個月新低，日內跌 0.7%。

美國十年期公債殖利率繼續上揚，自去年 3 月以來首次至 2.57%。德國 10 年期公債殖利率觸及 0.48%，為去年 10 月歐央行會議以來最高。

本周二，日本央行宣布減少購買部分長期公債後，觸發市場的緊縮神經。

具體內容包括，削減部分長期限公債的購債規模，其中 10-25 年期公債的購債規模減少 100 億日元至 1900 億日元；25 年期以上公債購買規模減少 100 億日元至 800 億元。

有分析師認為，此次只是日本央行採取的一項技術性措施。PGIM Fixed Income 高級投資組合經理 Greg Peters 接受 CNBC 採訪時認為，現在宣布日本的寬鬆條件已經結束還為時過早，不過現在的情形表明市場對任何潛在的變化十分敏感。

瑞穗證券首席外匯分析師 Masafumi Yamamoto 接受路透社採訪時認為，日本央行的舉動提醒市場，全球主要央行有意願貨幣政策正常化，不過此次日元的上漲會讓日本央行在未來更加謹慎。

CNBC 則認為，市場如此敏感的一部分原因可能來自日本工資數據的上漲，這被視為潛在早期通膨的信號。

1 月 9 日公布的數據顯示，日本 11 月經通膨調整後的實際工資比去年同期增長了 0.1％，為 11 個月來的首次上漲。

彭博報導還此前提到，三井住友首席經濟學家、前日本央行官員 Junko Nishioka 評價，此次日本央行的行動並沒有任何新的政策暗示，但是引起了交易者不安。不過投資者本來就預計日本央行長期來看會讓超級寬鬆的貨幣政策回歸正常。

『新聞來源／華爾街見聞』