日本央行觸發市場緊縮神經 美債殖利率創十個月新高

摘要：日本央行宣布減少購買部分長期限公債後，基準 10 年期美債殖利率十個月來首度升破 2.5%，美債殖利率曲線創逾一年新高。在市場預期全球央行終將收緊貨幣之時，即使日本央行的「小動作」也讓投資者緊張。

日本央行的一個「小動作」把彼岸的美債又往熊市推了一把。

台北時間 1 月 9 日晨間，日本央行宣布，削減部分長期限公債的購債規模，其中 10-25 年期公債的購債規模減少 100 億日元至 1900 億日元；25 年期以上公債購買規模減少 100 億日元至 800 億元。

以上決定公布後，日圓應聲走高。到 9 日晚間，日圓兌美元漲至 112.43，創本月 4 日以來新高。債市的反應更大。基準 10 年期美國公債殖利率 9 日晚升破 2.5%，創去年 3 月以來新高。

金融部落格 Zerohedge 指出，日本央行上述決定公布後，不但日本長短期公債殖利率曲線明顯變陡，美國 2 年和 30 年期公債利差在 9 日達到 91 個基點，殖利率曲線創 2016 年 11 月美國大選當月以來新高。

彭博報導提到，三井住友首席經濟學家、前日本央行官員 Junko Nishioka 評價稱，此次日本央行的行動並沒有任何新的政策暗示。但這引起交易者不安，成為美債殖利率走高的推手。投資者本來就預計日本央行長期來看會讓超級寬鬆的貨幣政策回歸正常。

其實即便沒有日本央行周二的購債調整，隨著聯準會今年逐步升息和縮表，投資者也在為日本央行和歐洲央行削減寬鬆做準備。今年美國公債殖利率一直穩步走高。

Zerohedge 下圖還顯示，長期美國公債今年殖利率呈現升勢，殖利率曲線有望更陡。

上月聯準會升息 25 個基點，歐央行和英國央行按兵不動，俄羅斯意外降息，中國也對美國的利率決策火速回應。

在上月全球央行密集公布決議的一周，華爾街見聞文章提到，在聯準會升息和縮表政策引導下，英國、加拿大、捷克、韓國、墨西哥和土耳其都在去年開啟了升息周期，今年堪稱全球的「緊縮元年」。

文章援引分析稱，若央行在通膨未明顯回升時過早撤除寬鬆，會損害經濟成長，或是令資產價格深跌、引發債務問題。但寬鬆維持太久會令累積金融系統風險，誘發危機，也令央行缺少對抗未來經濟衰退的政策空間。

『新聞來源／華爾街見聞』