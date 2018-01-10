關閉倫敦業務 來寶集團即將退出全球石油貿易市場

摘要：嚴重虧損以及債台高築，迫使這家曾經的亞洲最大商品貿易商進行重組；關閉倫敦並縮減新加坡貿易業務，意味著該公司實際上正在退出石油貿易市場。

路透援引知情人士稱，來寶集團 (Noble Group) 正在關閉其倫敦石油業務，並逐步退出亞洲石油業務。

嚴重虧損以及債台高築，迫使這家曾經的亞洲最大商品貿易商進行重組；關閉倫敦並縮減新加坡貿易業務，意味著該公司實際上正在退出石油貿易市場。

來寶集團在去年 10 月宣布，將美國石油貿易業務出售給全球最大對的獨立石油貿易商維多 (Vitol)。來寶還曾在去年 11 月公布財報，1-9 月總計虧損約 30 億美元。

在美國的石油貿易業務占據來寶石油業務的大頭，在轉手出售之後，倫敦和新加坡的業務就在逐步萎縮或尋求買家。很多交易員在此期間從來寶流失，前往其他貿易商謀求出路。

2015 年巔峰時期，來寶市值曾一度回升至 60 億美元。2016 年來寶還表示，石油和成品油是公司最重要的貿易領域之一，有意擴大該領域的業務。

但由於公司始終無法擺脫財務壓力，為償還大約 10 億美元債務，來寶於 2017 年夏季先是將北美天然氣和電力業務出售給 Mercuria，隨後又着手出售全球石油貿易業務。

自 2015 年 2 月的股價階段性高點，來寶集團的股價已經跌去逾 98%。目前來寶碩果僅存的大宗商品貿易業務集中在煤炭貿易上，部分資金由 Mercuria 幫扶提供。

曾在 08 年金融危機後負責雷曼兄弟破產清算的重組專家 Paul Brough，去年被委任為來寶集團總裁，去年 12 月曾表示將極力避免來寶集團走向破產，並與多方磋商推進債務重組。

截止去年 12 月，來寶集團背負銀行債務 12 億美元，累計發行流通債券 23 億美元。

『新聞來源／華爾街見聞』