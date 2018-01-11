特力貿易事業及代理事業業績成長，帶動去年全年營收達369億元

【財訊快報／李娟萍報導】特力 (2908)12 月合併營收為新台幣 29.9 億元，年減 0.9%，2017 年累計合併營收 369.6 億元，年增 4.3%。以各事業體來看，特力貿易事業體 12 月份合併營收為新台幣 11.6 億元，年增 20.8%，2017 年累計合併營收新台幣 164.9 億元，年增 25.8%。



特力指出，12 月傳統貿易出貨金額年增 20.4%，其中仍以北美市場年增 51%，為主要動能。傳統貿易將持續深耕 Walmart、Hillman 等北美客戶，開發新品類商品，並強化產品專業及差異性。



採購代理 12 月出貨金額大幅成長，年增 114.8%，月增 15%，全年度出貨金額達新台幣 120 億元，再創歷史新高，較 2016 年度 108 億元年增 11%，成長達雙位數。惟 2017 年以來新台幣匯率走強，抵銷貿易事業體部分成長幅度。



台灣零售 12 月合併營收為新台幣 14.4 億元，年減 7.6%，1 至 12 月累計合併營收新台幣 167.4 億元，年減 4.8%。除大環境影響外，12 月也因 2018 年農曆春節時間遲至 2 月中旬，買氣延後發酵，預估 1 月份將陸續回籠。



電商銷售持續大幅成長，12 月特力屋及和樂電商銷售金額年增 31%，佔通路銷售 5.1%；全年度銷售金額年增 59.2%，佔通路銷售 4.7%，銷售金額與佔比均創歷史新高。



其中 2017 年持續增加官網銷售品項，創造長尾效應，讓電商官網業績成長顯著，12 月份官網線上銷售金額年增 163%，全年度年增達 106.2%。



2017 年 12 月 23 日，台灣電商結合特力屋及和樂通路官網，「特力家購物網」上線，除以消費者導向思考，優化消費者使用、購買與互動體驗外，將持續擴增硬裝商品線，並發展軟裝如局部裝修、居家清潔等服務，專注居家產業，目標為成為台灣唯一一站式居家網路平台。



和樂中國營收為新台幣 2.22 億元，年減 36.3%，1 至 12 月累計合併營收新台幣 27.1 億元，年減 24.4%，營收較去年減少主要仍受到閉店縮減營運規模因素影響。



截至 12 月底為止，特力屋及和樂台灣分別有 27 及 25 間實體店面，Crate&Barrel 有 2 間實體店面；和樂中國現有 26 個實體店面，中國較去年同期減少 7 間店。



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