〈華為進軍美國受阻〉政治壓力下 與美電信商合作破局 恐影響銷售力道

華為消費者業務 CEO 余承東大動作在美國 CES 宣布，包含 Mate 10 Pro 在內新機正式進入美國市場，但是，透過美國電信商通路銷售的計畫卻受阻，外媒報導，華為與美國電信商 AT&T 合作破局，另一家美國電信商 Verizon 也將退出；美國電信商不賣華為手機，恐對華為攻美力道造成不少影響。

Mate 10 Pro 攻美，且原本是首度與美電信商合作，可望進一步擴大銷售力道，對華為來說，是朝向全球第二大手機品牌邁進的重要里程，可惜卻胎死腹中，據美國媒體報導，除了美國最大電信商 AT&T 的合作破局，連隨後有意跟進的美國電信商 Verizon，也在政治壓力下被迫退出與華為的合作。

根據外電華爾街日報、紐約時報等指出，在華為與 AT&T 合作宣布前，由於有國會議員擔心華為與中國政府的關係，因此發函給美國聯邦通信委員會 (FCC) 表達擔憂，信中指華為與一家美國電信公司將在美國銷售其消費型產品，國會向來擔心中國總體上的間諜活動，尤其是華為在這些間諜活動中的角色。

就在華為要宣布 Mate 10 Pro 系列進軍美國市場前，媒體先報導華為與 AT&T 合作破局的消息；余承東在公布美國上市消息後，主動表達 AT&T 取消 Mate 10 Pro 系列上架的看法，他坦言，在美國市場超過 9 成的智慧手機是透過電信商通路銷售強調，雙方不能合作，對華為、電信商都是損失，消費者沒有最好的選擇，損失更大。