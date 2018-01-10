15家金控去年賺近3000億元 年增17.5% 這兩家金控獨憔悴

15 家上市櫃金控去 (2017) 年 12 月獲利全數出爐，受慶富案影響，第一金 (2892-TW) 為單月虧損金控；若拉長一整年來看，15 家金控去年全年共賺進近新台幣 3000 億元、年增 17.5%，富邦金 (2881-TW) 完成金控獲利王 9 連霸，國泰金 (2882-TW) 則是獲利絕對數字冠軍，而新光金 (2888-TW) 以年增 120% 為最大進步獎；第一金、華南金 (2880-TW) 則都出現衰退。

綜觀去年金控獲利，由於資本市場表現亮眼，讓金融業表現搶眼，除了第一金、華南金被興航案、慶富案認列呆帳提存影響，全年獲利分別衰退 10.7%、14.2% 外，其餘金控獲利都出現成長，其中尤以新光金控在體質調整完畢後，成長力道最強，去年稅後純益突破 100 億元大關，達 110.87 億元、年增約 121%，每股稅後純益 (EPS) 也站上 1 元、達 1.04 元。

獲利王方面，由富邦金、國泰金競逐，富邦金控自結單月賺進新台幣 31.09 億元，累計去年稅後純益 537.77 億元，每股稅後純益 (EPS)5.15 元，達成金控獲利王 9 連霸。

國泰金控自結去年 12 月稅後純益 20.3 億元，累計去年全年稅後純益 567.7 億元，EPS 約 4.48 元，雖與富邦金雙雙跨越獲利 500 億元的門檻，但因股本較大，EPS 未能超越 5 元。

兆豐金受慶富影響有限全年獲利增 18% 中信金雙引擎發威年增逾 3 成

第三名則是由兆豐金控 (2886-TW) 奪回，以 1.96 元險勝中信金 (2891-TW) 的 1.91 元。

兆豐金旗下兆豐銀並未參與慶富聯貸而是自貸，12 月提列金額較少、約 3 億多元，12 月合併稅前純益 17.61 億元，稅後純益 15.06 億元；去年全年合併稅前純益 301.68 億元，稅後純益 266.15 億元，年增超過 18%，每股稅後純益 1.96 元，表現不俗。

中信金控獲利雙引擎發威，去年 12 月自結稅後純益 9.81 億元，全年合併稅後純益 372.22 億元，年成長 33%，EPS 為 1.91 元。中信金指出，12 月各項業務獲利良好，維持穩健動能，但受美國稅制改革影響，中信銀行美國子行迴轉遞延所得稅資產，增加 12 月所得稅費用。

此外，中信金表示，若排除 2014 年日本東京之星銀行廉價購買利益一次性獲利，2017 年創金控獲利新高，而中信銀 2017 年稅後純益亦年成長 30%。另合併綜效發酵，台灣人壽總資產成長 20%，突破新台幣 1.5 兆元，保險銷售動能成長帶動業務收入增加，投資收益亦因布建多元投資管道而提升，台灣人壽稅後純益較去年同期成長 107%，寫下成立以來獲利首度突破百億大關佳績。

玉山金營收獲利再創新高 第一金單月大虧 13.81 億元

玉山金 (2884-TW) 自結 12 月稅後純益 8.19 億元，累計全年稅後純益為 147.43 億元，再創歷史新高，年成長 12.2%，EPS 為 1.49 元，主要是子公司玉山銀行持續優異表現，在跨境布局及數位平台逐漸發揮成效，不僅外幣存、放款穩健成長，線上貸款平台及電子支付等業務也快速發展，帶動營收及整體獲利再創新高。

第一金控子公司第一銀行認列呆帳高達 32 億元，拖累金控單月大虧 13.84 億元，去年稅後純益 154.32 億元、EPS 約 1.27 元。

台新銀行增提 6 億元呆帳準備 華南金提列呆帳導致年衰 14%

台新金控也因子公司台新銀行去年底增提呆帳準備 6 億元，單月獲利大縮水，自結去年 12 月稅後純益僅 3.3 億元，累計全年稅後純益 130.5 億元，年增 15%，EPS 約 1.15 元。

華南金控旗下華南銀行也在去年 12 月提列呆帳準備 11.62 億元，不過金控單月稅後純益仍維持在 6.06 億元的水準，去年全年稅後純益 120.92 億元，不過較前年衰退 14%，EPS 約 1.09 元。

開發金去年獲利創歷史新高 永豐金無懼弊案年增 8.6%

開發金 (2883-TW) 自結 12 月稅後獲利 7.34 億元，累計 2017 年全年度稅後獲利 116.41 億元，不但較前一年度獲利 59.23 億元成長近一倍，更創歷史新高，每股純益 0.80 元；發言人張立人表示，因整體金融市場表現穩健，壽險、商銀、證券、創投 / 私募股權等四大業務顯著成長。

開發金指出，該金控獲利歷史上幾個高檔，分別為：2005 年的 104.9 億、2006 年的 150 億、2014 年的 107.5 億，以及去年的歷史新高 116.4 億元。

永豐金儘管去年深陷三寶弊案，但去年 1-12 月累計稅後純益為 89.96 億元，仍較前年的 82.83 億元、成長了 8.6%。不過，若與 2014 年與 2015 年稅後純益分別為 129.68 億元、108.57 億元相比，仍有不小距離。