【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到美股短線轉弱以及費城半導體連續二日下跌影響，使得台灣電子權值股有轉弱的跡象，終場加權指數下跌 21.03 點，尾盤爆出大量守住 10800 點大關，而外資在現貨部分賣超 11.41 億，合計三大法人現貨淨賣超 6.73 億。

《國際金融市場焦點分析》

美股指數週三全面收跌，但銀行類股仍表現強勁，美國總統 Trump 傳出可能退出 NAFTA 北美自由貿易協定，同時中國方面有媒體消息指出，中國官員考慮暫停購買美債，因為對美債前景看壞，這使得美債期貨再度破底，且美元指數期貨也受到波及，好在尾盤跌幅收斂大半，日圓匯率期貨趁此機會強勁反彈升值，因報導日本央行縮減購債力道。

《國際商品市場焦點分析》

週二盤後 API 公布上週美國原油庫存遽降逾千萬桶，激勵 WTI 期貨電子盤價格跳空上漲，雖然稍晚由於中國可能會減持美國公債，造成股匯市及商品市場震盪，不過晚間 EIA 公布庫存是連續第八週下滑，油價反彈守住漲勢，WTI 期貨價格站上 63 美元；黃金期貨價格再度大幅震盪，美元在歐洲時段急殺激勵金價反彈衝高再創波段新高，不過晚間美元逐漸收復失土，金價也回吐部分漲幅。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證