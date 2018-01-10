能源盤後─WTI盤中登上63美元 庫存報告推升油價至3年新高

油價週二反彈，連續第 2 個交易日上漲，因美國原油庫存連續第 8 週下滑的預期幫助油價再次上漲至 3 年高位。

2 月西德州中質原油 (WTI) 上漲 1.23 美元或 2%，在紐約商品交易所 (NYMEX) 收報每桶 62.96 美元，最高觸及 63.24 美元。據 FactSet 數據顯示，這是 2014 年 12 月 9 日以來的新高。ICE 歐洲期貨交易所 3 月布侖特原油期貨上漲 1.04 美元或 1.5%，至 68.82 美元，也是自 2014 年 12 月以來的最高水平。

上週，WTI 和布侖特分別上漲了 1.7% 和 1.1%。美國原油供應連續 7 週下滑以及對伊朗動蕩的擔憂是這次漲勢的驅動因素。週一美國鑽油機數量下滑導致 2 個合約週一也收高。

週二能源情報署 (EIA) 發表月度報告，將 WTI 2018 年價格預測上調至 55.33 美元，布侖特原油上漲至 59.74 美元。

它還將 2018 年美國原油產量預測提高到 1027 萬桶，比 12 月預測上調 2.6%。2019 年平均每天產量為 1085 萬桶。兩者都是創紀錄的年產量水平。

EIA 表示，2017 年石油輸出國家組織 (OPEC) 的產量平均為每天 3250 萬桶，比 2016 年減少 20 萬桶。預計 2018 年 OPEC 產量將增加 20 萬桶，部分原因是預期利比亞將保持「相對高產能」水平。

週二稍晚，美國石油學會（American Petroleum Institute）將發布國內石油供應數據，接下來是周三的 EIA 數據。標準普爾全球普查分析師預測，EIA 上周原油庫存下降 350 萬桶，汽油庫存上漲 230 萬桶，精煉油品上漲 210 萬桶。

NYMEX 2 月汽油上漲 2.5%，至每加侖 1.836 美元，2 月熱燃油上漲 1%，至每加侖 2.066 美元。

2 月天然氣增長 3.1%，至每百萬英國熱量單位 2.923 美元，但本月至今成交價仍低了約 3 美分。

Schneider Electric 分析師 Robbie Fraser 說：「雖然氣溫較低，『炸彈氣旋」最近幾天已讓東北部的油價上漲，但對天然氣現貨價格上漲的影響已經非常有限，天氣前景現在轉向有利於熊市。」

EIA 月度報告將天然氣價格預測下調了 7.6%，至每百萬英熱單位 2.88 美元，原因是預計 2018 年美國天然氣產量將創歷史新高。