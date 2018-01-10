國際油價「坐6望7」飆近3年高點 分析師示警：市場恐過熱

國際油價「坐 6 望 7」，飆漲至近 3 年高點，分析師示警，稱市場恐有過熱之虞。

經濟全面復甦之勢，帶動股票大漲，也讓原油期貨投資，更加興盛。截至格林威治時間週三上午 10 點 24 分，西德州中級原油期貨上漲 46 美分，報每桶 63.42 美元；布蘭特原油期貨漲 28 美分，報每桶 69.10 美元。

稍早，西德州中級原油期貨一度漲至 63.57 美元，創 2014 年 12 月 9 日以來最高紀錄；布蘭特原油期貨週二尾盤觸及 69.29 美元，創 2015 年 5 月以來新高。

澳洲 Rivkin 證券公司分析師 William O'Loughlin 表示，石油輸出國組織 (OPEC) 的減產協議延期，加上庫存下降，都有助推升油價。

2017 年 11 月，OPEC 及俄羅斯等產油國達成共識，將減產協議延長至 2018 年底，盼改善供給過剩的問題。

美國石油學會 (American Petroleum Institute) 週二指出，截至 1 月 5 日，美國原油庫存已減少 1,120 萬桶，至 4.166 億桶。

自 2017 年 12 月初以來，原油價格已上漲逾 13%，有過熱跡象。

美國原油生產，預計會在 2 月達到 1,000 萬桶，僅次於俄羅斯和沙烏地阿拉伯。

德國商業銀行 (Commerzbank) 分析師 Carsten Fritsch 說，市場完全忽視過熱的問題，只看有利油價上漲的資訊。

雖然布蘭特、西德州原油價格，仍低於每桶 70 美元，但湯森路透 Eikon 平台資料顯示，亞洲原油平均價格，已漲至 70.62 美元。