震旦旗下康鈦深耕高階印刷 數位標籤印刷系統首獲訂單

震旦行 (2373) 旗下康鈦科技深耕高階印刷市場，週三 (10 日) 首度發表新一代「數位標籤印刷系統」及「數位印刷軟體解決方案」，協助台灣少量、客製化之產業應用，提供一站式數位印刷解決方案，建立新的商業模式。該公司預計今年將賣出 10 套數位標籤印刷系統，年營收目標要突破 3 億元，達 3.1 億元，年增逾 10%。根據印刷業界產業情報機構 Smithers Pira 在《2020 年全球印刷市場預測》的數據，全球印刷市場產值至 2020 年將有約 9108 億美元，其中「數位印刷」的應用可有效降低印刷成本，推估在 2019 年市場規模將達 190 億美元，未來 5 年內將主導印刷技術成為主流。



震旦旗下康鈦週三首發新一代「數位標籤印刷系統」及「數位印刷軟體解決方案」，場面盛大。康鈦總經理劉建軍指出，透過數位印刷解決客製化商品包裝，並具備快速列印、近乎印刷等級的高品質效果，符合少量、多樣、客製化的需求，已成為印刷市場新趨勢。



康鈦科技這次 2018 年度疸新品發表會以「數位印刷新未來」為主題，將標籤、貼紙合版印刷技術突破以往傳統製版印刷，走向數位化印刷之路；劉建軍指出，此次主打的「Konica Minolta AccurioLabel 190 數位標籤印刷」，以少量、多樣化、客製化、變動性資料列印的特色優勢，未來將可協助台灣少量客製化之中小企業及文創產業、有機小農、非營利組織 NPO 等機構，更可節省近 7 成 (66%) 標籤印製時間，大幅縮短作業流程。



劉建軍透露，數位標籤印刷系統已取得台灣首案，成為大中華區使用此高階數位標籤系統的首例，該顧客應用於多項文創商品包裝與標籤設計，凸顯台灣文創產業領先於大中華區，並備受重視，未來將提供更多元的數位印刷解決方案，協助台灣文創產業走向國際。



康鈦 2016 年 6 月成立，資本額 1 億元，成立 2016 年即實現營業額 1.4 億元，並且開始獲利，去年營業額倍增到 2.8 億元，今年目標要賣出 10 套數位標籤印刷系統，營收拼 3.1 億元。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』