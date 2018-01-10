智邦去年12月營收撐竿跳 Q4首度衝破百億

交換器大廠智邦 (2345)2017 年業績擺尾，12 月合併營收逼近 40 億元大關達 39.63 億元，創下單月歷史新高，較前一年及前一個月分別成長 15.94%、18.7%，並推波第四季首度衝破百億元達 101.87 億元，季成長 14.82%，全年營收成長 24% 為 364.46 億元，12 月、第四季及全年營收同步創高。

國際雲端運算市場需求持續增溫，智邦去年營收通過第三家北美巨擘的認證，現客戶已囊括美國前四大網路巨擘中的三家，在客戶持續建設資料中心，對 100G 交換器需求大增，100G 以上的交換器需求也升溫，推升去年營運逐季創高。



在白牌趨勢推升下，智邦剛公布的 12 月營收為 39.63 億元，創下單月歷史新高，較前一年同期成長 15.94%，亦較前一個月成長 18.7%。第四季合併營收達 101.87 億元，首度突破百億元大關，較前一季成長 14.82%，法人預估，獲利亦將同步刷新紀錄。全年營收 364.46 億元，年成長 24.1%，每股盈餘有挑戰 5 元實力。



展望 2018 年，高速交換器需求持續看俏，除北美市場朝 100G 及 100G 以上發展，中國也大力進行大型資料中心的建置，從 40G 升級至 100G，法人看好 2018 年 100G 產品的營收占比有機會逼近 5 成，將帶動營收、獲利將再創新高。



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