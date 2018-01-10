勞基法新制3月上路 林美珠：沒法律空窗期

勞動部今（10）日下午三時召開記者會，勞動部長林美珠親自向大眾說明此次勞基法修法重點。林美珠說，修正條文將於今年 3 月 1 日施行，沒有法律空窗期，呼籲各事業單位不要觸法，否則可處兩萬至一百萬的罰鍰；假如勞工身體不適，雇主仍強逼他工作，可處 6 個月以下徒刑、拘役或併科新台幣 30 萬元罰金。

林美珠強調，修法後會堅持勞工權益「四不變」：即「正常工時不變」、「周休二日不變」、「加班總工時不變」、「加班費計算費率不變」；同時考量勞動現場實際狀況，增加「四彈性」：即「加班彈性」、「排班彈性」、「輪班間隔彈性」、「特休運用彈性」。修正條文將於今年 3 月 1 日施行後，沒有法律空窗期，呼籲各事業單位確實遵守法令，避免觸法。

針對外界關切的輪班間隔及七休一的例外情形，勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨說，輪班換班間距部分，仍以 11 小時為主，僅允許因「工作特性」或「特殊原因」，在經過中央目的事業主管機關商請勞動部公告後，才能變更休息時間不得少於連續 8 小時。

謝倩蒨說，有關七休一例假的排定，仍以勞工不得連續逾 6 日為原則，絕非全面放寬讓所有事業單位都得以調整例假，僅允許「時間特殊」、「地點特殊」、「性質特殊」、「狀況特殊」4 類特定情況，於經過中央目的事業主管機關同意及勞動部指定的行業，才能於每 7 日的週期內彈性調整例假。

林美珠補充，行政院上周召集各主管機關就工作特性或特殊原因初步盤點後，衛福部已明確表示，護理師絕對不能有 8 小時的狀況；加班換補休方面，勞工以領取加班費為原則，補休是例外，且必須要由勞工提出，資方不能單方面說要給予補休，否則違法，且補休必須在年底結清，沒休完一律給予加班費，「這點毫無疑義」。

假如業者違法勞基法，勞動部表示，會依雇主違反那一條來做處罰，未給勞工加班補休、違反輪班間隔、非特殊情況調整七休一，都可處兩萬至一百萬元罰鍰；勞工如因身體狀況不適，雇主仍強逼他工作，可處 6 個月以下徒刑、拘役或併科新台幣 30 萬元罰金。



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