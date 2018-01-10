名家論壇》洪素卿／誰贊成了勞基法「再」修法

今冬第一個寒流來襲，在又濕又冷的街頭，勞團集結要求「退回惡法」。但不僅先前有民進黨公布民調、強調有六成民眾贊成再修法；在此同時，有周刊也端出民調，說是「逾五成民意贊成十四天休兩天」！

如果多數民眾都贊成這次的勞基法再修，勞團，又到底代表了什麼樣的聲音？

首先，不管支持或反對此次修法的任一方，不管是勞方或資方，都可能認為現行勞基法有必要再行修改。也因此，民調指「贊成勞基法需要再修」者居多數，並不等於多數人都贊成「此次」修法內容。

其次，問卷題目可能影響調查結果。例如，周刊詢問，「目前勞基法規定每工作六天就要有一天例假日，如果勞工跟僱主都同意，可以改成每工作十二天休兩天。您贊不贊成這種做法？」

這樣的問題可能讓民眾誤以為目前勞基法對於例假日毫無彈性，一定要做六休一，調整以後才有彈性。

但事實上，包括餐飲業、美髮、保險、農林漁牧、瓦斯等四十三種行業都已經公告適用「四周彈性工時」，本來就可以依據人力需求排班，可以上十二天、休兩天。只是目前的勞基法是依據行業人力形態，經核定公告適用行業別後，給予該行業例假日彈性挪動空間。

而未來修法，則是通案只要企業有需求都可能可以申請彈性挪移。

其差別在於，若企業形態屬於常態需要挪動調整，應該是申請進入四周彈性工時；而若企業只是季節性或是短期性的人力短缺，應該做的是招聘定期契約工，而不是訴求彈性、變相長期壓榨現有勞力。

當然，民調顯示贊成居多也不一定完全是誤差、或樣本納入了雇主．我周遭也有不少勞工朋友，贊成此次修法內容．例如，有人認為特休假日應該可以遞延一年，休不完的特休假、留到第二年，可以積假（行政院發言人是這麼說的…）, 真的休不完還可以換成錢！有什麼不好呢？

也有人認為休息日加班費核實計算會更好！畢竟休息日做一小時要給四小時的加班費，那個老闆要做這種虧本生意，反而加不到班！還不如核實計算。

也有人贊成輪班制的勞工，休息間隔不需要強制十一小時！說是這樣人力調度比較有彈性吧？

也有人認為加班時數上限從每個月不超過四十六小時、調整成每三個月不超過一百三十八小時（單月不超過五十四小時），也提供了加班彈性，並沒有什麼不好。

但問題在於，勞基法應該提供「勞工最基本的保障」．限制加班時數是為了避免過勞，要求輪班休息時間夠長、也是為了避免過勞，提高休息日加班薪資、也是為了避免休息日加班造成過勞。

這一切的設計，都是為了避免勞工過勞！！

一旦法令提供了過大的彈性，對於有能力協商的勞工來說，或許可以對老闆 say no，但對於沒有能力協商，或是因為薪水太低、養不活家人，就算過勞也得扛下去的勞工來說，政府的當務之急並非鬆綁法令，讓勞工可以加更多班、打更多工，累死自己來養家，而是提供更友善的制度，減輕這些勞工養家的負擔。

畢竟衛福部國民健康署日前才公布的「健康不平等」報告，我國藍領勞工死亡率較白領高出百分之八十四，二十五歲至六十四歲男性「基層技術工與勞力工」和「農林漁牧業生產人員」，死亡率比「專業人士」高出六倍。

同樣處在全民健保的大傘下，為什麼死亡率天差地別？學者認為除了藍領工作風險高，也包括為了維持基本生活長時間工作，拿生命與健康去換得溫飽。

若真是如此，則雖然民主政府無法一句話解決低薪問題，但至少不該成為過勞的幫凶！如何改善社會福利，保障這些勞工的孩子可以上公托、公立幼稚園，改變健保費計價方式，讓低薪族群不至於比高薪頂客族負擔更多家人的健保費，提高社會住宅比例、釋出合理租金房屋，總之，不該只考慮放寬法律彈性，讓勞工以健康換金錢！

●作者：洪素卿 / 資深醫藥、勞工記者

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