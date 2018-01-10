去年稅收創新高但超徵不到千億 證交稅近6年新高

財政部 10 日公布去（ 2017）年 12 月全國稅收實徵淨額 1079 億元，年減 307 億元，衰退 22.1%，但全年在股市熱絡及房市回穩下，2017 年稅收實徵淨額 2 兆 2326 億元，創下歷史新高，年增 85 億元、成長 0.4%，全年稅收超徵 774 億元，也連續 4 年超徵。財政部次長蘇建榮並表示，若加計營業稅、貨物稅及關稅還會陸續進帳，估計 2017 年全年稅收超徵 960 億元。

不過，若與近 5 年全國稅收徵收情況來看，除 2012 及 2013 年短徵 258 億元及 296 億元，2014 年、2015 年及 2016 年全國稅收都超徵逾千億元，分別超徵 1088 億元、1878 億元及 1278 億元，2017 年則超徵不到千億元。

雖然全國稅收連續 4 年超徵，2017 年也有近千億元，蘇建榮強調，政府預算赤字也超過千億元，超徵不代表財政有盈餘，只是減少舉債額度，在這情況下，還是要舉債，相對減少未來下一代的債務負擔。

值得注意是，2017 年包括房屋稅、贈與稅、地價稅及使用牌照稅收都創下歷史新高，而證交稅收 2017 年實徵 899 億元，也創近 6 年新高，年增 190 億元。

同時，2017 年贈與稅、遺產稅、營利事業所得稅、菸酒稅、房屋稅、土地增值稅、使用牌照稅、地價稅等也都超徵，其中營所稅超過 575 億元最多，贈與稅 188 億元、遺產稅 46 元、房屋稅及菸酒稅各 40 億元。

不過，包括證交稅、貨物稅、綜所稅 2017 年稅收都呈現短徵，短徵金額分別為 78 億元、89 億元及 56 億元。其中證交稅部分是否受到現股當沖降稅影響？財政部表示，這還要再分析，只是去年下半年景氣好轉，中實戶也有回來，當沖降稅對成交量是有貢獻的。

財政部指出，12 月及全年上市櫃股票平均每日成交值分別為 1463 億元及 1287 元，較上年同期 728 億元及 894 億元增加，使得 12 月證交稅實徵淨額 89 億元，年增 27 億元，成長 43.2%，2017 年全年證交稅收也創近 6 年新高。

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