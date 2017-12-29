財政部明年推6大便民措施 電動車族免牌照稅最受惠

財政部將於明年 1 月 1 日開辦 6 項便民利民新措施，其中電動汽、機車族延長免徵牌照稅最受惠。財政部表示，為配合政府智慧電動機車產業推動，授權地方政府得免徵電動汽車及電動機車使用牌照稅，期間為明年元旦起至 2021 年 12 月 31 日止。同時，明年將核發電動機車專屬號牌，若已領用一般號牌的車主，可至監理機關更換。

高效能、低汙染的電動車產業已成趨勢，因此，財政部明年除了將現行電動汽車免徵牌照稅期限延長至 2021 年底，也新增電動機車免徵牌照稅條文，將從明年開始實施，同樣免徵 4 年。免稅措施效益預計將帶動市場增加電動車 5795 輛、電動機車 17 萬台。

財政部開辦的 6 項便民措施中，除了電動車免徵牌照稅外，與民眾權益相關，還包括建置「納稅者權利保護專區」網頁提供查詢相關資訊、開放民眾至電子申報繳稅服務網下載被繼承人財產參考資料。

其中，建置「納稅者權利保護專區」部分，財政部指出，納稅者權利保護法 12 月 28 日上路後，陸續接獲民眾電話，詢問如何請求納保官協助，關於納保官姓名和聯絡方式，以及納保法相關權利等資訊，都公布於稅務局網站「納稅者權利保護專區」，民眾可直接上網查詢。

財政部表示，目前民眾辦理遺產稅申報時，會先向各地區國稅局「臨櫃查詢」被繼承人財產資料作為申報參考，不過，自明年 1 月 1 日起，民眾可以透過自然人憑證、「健保卡 + 註冊」、金融憑證等電子憑證或洽稽徵機關申請核發「被繼承人財產參考資料查詢碼」，透過網路方式查詢被繼承人財產參考資料。

此外，明年還將實施的 3 項新制還包括：實施自由貿易港區 F5 出口報單以郵遞方式裝船和裝機出口作業，以落實新南向跨境電商潛力領域工作計畫；執行臺巴經濟合作協定對原產於巴拉圭 54 項進口貨品免關稅承諾；以及對薩爾瓦多關稅減讓承諾和輸臺粗糖總配額調增，與 4 項果乾產品每年免關稅總配額，擴大雙邊經貿交流合作。

除了上述 6 項新制，財政資訊部分，則持續推動營業人導入電子發票、行動支付結合電子發票。在房屋稅、地價稅及使用牌照稅開徵期間，民眾可至便利商店操作 Kiosk 機補單繳稅；綜合所得稅、房屋稅及使用牌照稅等稅款，可使用 8 家公股行庫共同推出的行動支付工具「台灣 Pay」繳納。

此外，財政部明年將持續推動網路服務，包括民眾可利用「健保卡 + 密碼」線上辦理綜合所得稅結算申報；房地合一新制的個人房屋土地交易所得，也可線上試算稅額及辦理申報；非居住者扣繳憑單可利用網路辦理申報；至於房屋稅等稅款繳納證明，可到電子申報繳稅服務網線上申請核發；營利事業帳簿也可使用網路傳輸。

財政部表示，明年也會持續辦理青年安心成家購屋優惠貸款，協助無自有住宅家庭購置住宅，並配合社會住宅政策釋出國有非公用不動產，落實居住正義。