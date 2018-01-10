美國展店效益進補 美食-KY 12月營收創歷史次高

受惠亞洲市場同店成長力道，以及美國市場快速展店，美食 - KY(2723) 去年 12 月合併營收 21.43 億元，年增 9.25%、月增 8.65%，創歷史次高紀錄，雖受到匯率波動不利因素影響，但以功能性貨幣人民幣計算，年增率為 11%，逆勢繳出連 8 月雙位數成長的成績的佳績；累計去年全年營收 230.2 億元，年增 4.29%。

法人表示，看好美食 - KY 將延續 2017 年各項動能，今年營收有望再攀升。針對成長最快的美國市場，美食 - KY 去年共開出 15 間新店，其中，12 月於加州開出 2 間新門市，推升美國門店總數一舉站上 40 大關，新門市分別位於南加州的阿蘇薩（Azusa）及北嶺（Northridge）。展望 2018 年，集團旗下 85 度 C 將持續深耕加州市場，擴大市佔率。



至於德州及華盛頓州，目前店數相對較少，且經濟成長率甚至快過加州，有望成為美食 - KY 未來展店一大助力。因此，美國貢獻之營收成長率，可望蟬聯各區之冠，是為集團業績成長生力軍。



至於中國市場，去年中以來亮眼的同店銷售表現一路延續至 12 月，帶動營收穩定成長。



行銷活動方面，85 度 C 攜手阿里巴巴旗下支付工具「支付寶」，看準年輕消費者的手機使用習慣，與熱門卡通人物聯名推出手機周邊商品，於年底旺季發揮加乘效應，貢獻業績成長。



85 度 C 持續提升消費體驗，在全台逾 400 間的門市開通行動支付功能；加上 8 月推出的會員 APP，可望吸引年輕新客群到店消費。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』