美國展店效益進補 美食-KY 12月營收創歷史次高

受惠亞洲市場同店成長力道,以及美國市場快速展店,美食 - KY(2723) 去年 12 月合併營收 21.43 億元,年增 9.25%、月增 8.65%,創歷史次高紀錄,雖受到匯率波動不利因素影響,但以功能性貨幣人民幣計算,年增率為 11%,逆勢繳出連 8 月雙位數成長的成績的佳績;累計去年全年營收 230.2 億元,年增 4.29%。

法人表示,看好美食 - KY 將延續 2017 年各項動能,今年營收有望再攀升。針對成長最快的美國市場,美食 - KY 去年共開出 15 間新店,其中,12 月於加州開出 2 間新門市,推升美國門店總數一舉站上 40 大關,新門市分別位於南加州的阿蘇薩(Azusa)及北嶺(Northridge)。展望 2018 年,集團旗下 85 度 C 將持續深耕加州市場,擴大市佔率。



至於德州及華盛頓州,目前店數相對較少,且經濟成長率甚至快過加州,有望成為美食 - KY 未來展店一大助力。因此,美國貢獻之營收成長率,可望蟬聯各區之冠,是為集團業績成長生力軍。



至於中國市場,去年中以來亮眼的同店銷售表現一路延續至 12 月,帶動營收穩定成長。



行銷活動方面,85 度 C 攜手阿里巴巴旗下支付工具「支付寶」,看準年輕消費者的手機使用習慣,與熱門卡通人物聯名推出手機周邊商品,於年底旺季發揮加乘效應,貢獻業績成長。



85 度 C 持續提升消費體驗,在全台逾 400 間的門市開通行動支付功能;加上 8 月推出的會員 APP,可望吸引年輕新客群到店消費。



『新聞來源/財訊快報 http://www.investor.com.tw』