美食-KY取得「白爛貓」授權 以本土文創商品搶攻春節大檔

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 今 (9) 日宣布 85 度 C 結合本土文創肖像「白爛貓」推出聯名加價購活動，預計可推升春節檔期業績至少較去年同期成長 15%，也希望藉此合作展現支持本土文創發展的態度。

白爛貓是台灣 LINE 原創貼圖銷售第 1 名，擁有超過 30 萬名粉絲，深受網友喜愛，美食說明，過去都是向國際品牌肖像取得授權如 Hello Kitty、蛋黃哥和航海王等，檔檔活動皆獲得不錯成效，此次選擇與白爛貓合作推出白爛貓陶瓷湯碗、浮雕點心盤等，除了作出不同於以往風格的產品，也是支持本土文創的具體行動。

美食每次推出肖像商品活動，平均可推升當次檔期業績成長 10%，並占蛋糕總營業額的比重達 10%，效益明顯；統計過去 Hello Kitty 贈品最受消費者歡迎，甚至可推升業績成長 15%，美食更看好，由於白爛貓商品不同以往，大走本土風格，且為限量 6.5 萬組限量，預料來客和業績成長幅度將優於過去的 Hello Kitty。

目前正逢春節禮盒銷售旺季，美食坦言，糕餅類銷售相當競爭，因此，除了透過肖像商品做出差異化，今年過年禮盒新品至少較往年增加 6 款，且價格帶僅設在 150-699 元間，以平價和多元化的選項搶攻全客群。