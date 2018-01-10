〈鉅亨觀點〉日韓拚OLED 台廠隔岸觀虎鬥 原因是這個

繼三星及 LGD 都進軍新世代 OLED 面板後，鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP) 也將在今年量產 OLED 面板，反觀台灣面板廠，卻彷若置身事外，法人指出，這是因為台廠向來的策略，都是以大量供應主流規格產品所致。

OLED 面板這類的新世代面板技術，考驗的不外是兩大因素，一是廠商口袋深度，二是技術能力，法人指出，全球面板廠規模來說，台灣面板廠雖然這幾年營運表現稍有好轉，但是之前在產業供過於求時，甚至一度需要向政府申請紓困，在銀彈完全不能跟競爭對手相比之下，研發進度自然也受影響。而研發無法進行，技術上同樣也受限。

對於夏普 OLED 面板有機會在今年量產，研究機構 WitsView 研究副總邱宇彬表示，夏普在 OLED 的研發已經行之有年，手上也擁有 4.5 代產能，因此能成功在 OLED 上放量其實並不意外。

邱宇彬指出，雖然夏普這樣的量產規模跟三星、甚至是 LGD 或京東方這類大舉投入 6 代新設備的廠商相比之下還是有所不同，對日系面板廠而言，OLED 規模有限，與其原先在利基市場的定位還有接軌的空間，且夏普還有自己的品牌，可使產品有很好的出海口。

反觀台灣廠商，邱宇彬表示，除在 OLED 技術著墨上有中斷或技術扎根不夠深的問題外，在供應鏈內的定位也偏向大量供應主流規格商品的角色，因此也比較難循著日商走利基的路線。

其實，夏普研發 OLED 也並非一路順暢，因為夏普在鴻海參股之前，在公司營運持續虧損後，夏普內部其實一度決定要放棄 OLED，但是 OLED 是鴻海董事長郭台銘之所以決定參股夏普的關鍵之一，因此當夏普 OLED 進度不如預期時，郭台銘還在內部會議痛批，指責研發不力，這也顯示，主事者的毅力跟銀彈是技術研發的重要關鍵。