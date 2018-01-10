2017貨物承攬業豐收 台驊、中菲行營收創新紀錄

由於處於相對淡季，貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 、中菲行 (5609-TW) 與捷迅 (2643-TW) 等，公布 12 月營收，其中，在 2017 年貨運需求大幅轉強下，台驊年營收首度衝破百億元達 105.43 億元，創歷史新高，年增 8.2%，增幅也是 3 年新高，中菲行則交出 172.51 億元的成績，年增 6.76%，也寫新猷。

台驊今 (10) 日公布 12 月合併營收，達 9.08 億元，月減 2.35%，年減 0.37%，中菲行 (5609-TW) 為 14.08 億元，月減 7.75%，年增 6.83%，捷迅(2643-TW)2.79 億元，月增 14.81%、年增 3.73%。

展望 2018 年，台驊指出，隨著油價攀升，預期空運運價將持續維持在高檔。

不過，對於海運市場，台驊則相對保守，由於航運供給仍將大於需求，全年海運運價走勢需觀察海運聯盟調配運力狀況而定。

台驊去年營收創歷史新高，海運出口業務營收年成長 5.75% 至 59.11 億元，空運為 30.03 億元，成長幅度更高達 18.95%，而物流業務 16.29 億元，則較上一年度小幅衰退 1.04%。台驊指出，去年毛利率維持與 2016 年度相當。

展望後市，台驊期許扮演「貨物運輸經紀人」角色，持續整合集團海運、空運、鐵路、報關、倉儲及運輸資源，來建構跨境物流管理的大平台，根據每個產品特性客製化一套完整的物流服務系統，透過科技來規劃安排所有的運輸航線、關稅和物流作業流程，展現多角化和跨市場營運策略。

中菲行也說明，去年營收結構中，占營收比重近 5 成的中國和香港地區，業績達 84.75 億元，年增 17.2%，是成長最主要來源，其次，歐洲地區雖占比不高僅 4%，但成長幅度高達 19%。

展望後市，中菲行仍將持續積極地在北美洲、中國大陸、歐洲、印度和東南亞進行業務拓展及投資，樂觀看待未來整體營業額可持續成長。