哈啦財經／悼勞工的7天國假與周休二日

立法院會在昏睡中三讀通過勞基法部分條文修正案，民進黨一上台就推動的「一例一休」正式宣告走入歷史，距離全面「周休二日」的目標出現倒退。荒謬的是，政府企圖透過工會或勞資會議作為有條件鬆綁「7 休 1」的把關機制，宣稱不會因此讓勞工過勞。不過，全台灣只有 6% 的勞工加入工會，勞資會議成員則不乏老闆心腹，功能淪為公司橡皮圖章。更不用說當初為了縮短法定工時，砍了勞工 7 天國定假日，如今再修法，讓勞工權益兩頭落空。

勞基法部分條文修正案徹夜三讀通過，經工會或勞資會議同意下，特定行業可鬆綁「7 休 1」制度，勞工最長可連續上班 12 天，並以總量管制方式放寬加班時數，最高可達每月 54 小時，加班費給付時數也改為核實計算。

回顧短命的「一例一休」，是民進黨政府一上台就苦思推動的新制度，以提高休息日加班費為手段，迫使企業落實周休二日，改善勞工過勞現象。當時的行政院長林全以及前勞動部長郭芳煜都多次公開表示，一例一休是「進步的修法」。面對企業界反彈，政府以砍掉勞工 7 天國定假日作為配套。

全盤評估，勞基法在 1 年半內 2 度修法，幾乎回到原點，這段期間勞資對立、社會空轉，再度修法後，政府將避免勞工過勞的把關責任轉嫁到工會或勞資會議，但不好說的是，台灣只有 6% 的勞工加入工會，一般勞工在談判桌上常處於弱勢，根本無法拒絕資方提出的諸多「彈性」要求。至於勞資會議更淪為形式，多由企業內部服從性高的員工或老闆心腹擔任勞方代表，難以發揮制衡效果。

其次，為了達到周休二日縮短工時目標，勞工 7 天國定假日被拿來祭旗，安撫資方不滿，如今，勞基法幾乎回到原點，「進步的修法」再沒人談論，至於被砍的 7 天國定假日卻是再也回不去了。

可憐的還有勞動部基層官員，當初捍衛一例一休不遺餘力，為了法案幾乎不眠不休，如今被同一個政府徹底翻盤打臉，修法過程中，身為勞基法主管機關，勞動部卻幾乎完全消音，部長林美珠要不是小英總統的表姐，恐怕早已請辭下台為政策負責。

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