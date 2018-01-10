勞基法偏資方？賴清德：政府不會在勞資哪一方取捨

立法院於今日 (10) 通過勞基法修正案，勞方不滿政府偏袒資方，鬆綁法令讓勞工未來可連續上班 12 天，賴清德表示，政府不會在勞資任何一方做出取捨，這一點希望社會大眾能夠清楚瞭解。

賴清德說，這次「勞基法」修法是優先保障勞工四大核心權益不變的前提下，給予勞資雙方四個彈性合作的空間，以推升台灣經濟發展。「勞基法」修正通過，也讓台灣勞動體制向 OECD 國家「既安全又彈性」的方向邁進。



賴清德指出，台灣是一個「島國」，經濟以外貿為導向，必須要勞資團結合作、一起打拚經濟才有未來。因此這次修法所提供的四個彈性空間，就是要促成勞資雙方合作，並不是在勞資任何一方做出取捨。勞資應該是互相合作，就像「魚幫水、水幫魚」一般，這一點希望社會大眾能夠清楚瞭解。



賴清德說，這次修法通過後，對於社會所關切的議題，或是勞團的主張，行政院會持續溝通、檢討，並注意勞方弱勢，會加強保障勞工的權益，讓新的勞動體制運行能夠順利，也讓勞資雙方共同合作拚經濟的目標達成。

賴清德表示，這次修法引起不同政黨與勞團的抗議，行政院都非常清楚他們的主張。其實在修法前後，行政院都曾參考各項民調做為參考，充分反應主流民意到底在哪裡。換句話說，這次的修法，會保障勞工的權益，這樣的決心不會改變，但是也希望社會能夠繼續支持，彈性的勞動市場在未來的經濟發展是必要的。

對於有黨籍立委投出棄權票，賴清德說，黨內溝通很充分，這次勞基法修法，行政、立法各個體制、各個程序都已走過，也有充分溝通。個別委員持不同意見，這一部分屬於黨團職權，行政院尊重黨團的處理。

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