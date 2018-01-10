賣乖？勞基法鬆綁工商團體也有抱怨

立法院經徹夜表決，今 (10) 日三讀通過勞基法修正案，有條件放寬每月加班時數上限以及加班費計算方式。除勞工團體批評勞基法修惡，工商團體對最後版本也有抱怨，批評加班時數上限未全面鬆綁至每月 54 小時，加班費計算高於 2 倍，均與工商團體主張不同。

在勞團激烈抗爭以及在野黨杯葛下，勞基法部分條文修正案仍通過三讀，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到 54 小時；輪班間隔休息時間與 7 休 1 都設把關機制，有條件放寬，加班費時數採核實計算，工資為加班 2 小時以內者，按平日每小時工資額加給 1 又 1/3 以上，2 小時後加給 1 又 2/3 以上。

對於勞團批評此次修法為「勞基法修惡」，工商團體也有抱怨，工總秘書長蔡練生質疑，勞基法相關規定雖然放寬，不過加班時數沒有增加，而是採 3 個月 138 小時總量管制計算，對企業幫助不是那麼大。而 7 休 1 同樣是經勞動部指定行業才能鬆綁，僅有限度放寬。ˊ

商總理事長賴正鎰則肯定加班費時數改核實計算，展現政府全面執政的魄力。不過對加班費金額最高達 2.67 倍，等於加班 1 天必須付接近 3 天的薪水，與工商團體原先主張加倍發給加班費的訴求不同。

賴正鎰認為，在加班費過高下，企業還是會避免加班，勞工依舊領不到加班費。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』