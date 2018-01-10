2017年全年CPI同比上漲1.6% 12月上漲1.8%

1月10日從國家統計局獲悉，2017年全年，全國居民消費價格比上年上漲1.6%。2017年12月份，全國居民消費價格同比上漲1.8%。其中，城市上漲1.9%，農村上漲1.7%;食品價格下降0.4%，非食品價格上漲2.4%;消費品價格上漲1.1%，服務價格上漲3.0%。

12月份，全國居民消費價格環比上漲0.3%。其中，城市上漲0.3%，農村上漲0.4%;食品價格上漲1.1%，非食品價格上漲0.1%;消費品價格上漲0.5%，服務價格上漲0.1%。

各類商品及服務價格同比變動情況方面，12月份，食品煙酒價格同比上漲0.3%，影響CPI上漲約0.09個百分點。其中，蛋類價格上漲11.4%，影響CPI上漲約0.07個百分點;鮮瓜果價格上漲6.3%，影響CPI上漲約0.10個百分點;水産品價格上漲4.0%，影響CPI上漲約0.07個百分點;糧食價格上漲1.3%，影響CPI上漲約0.03個百分點;鮮菜價格下降8.6%，影響CPI下降約0.23個百分點;畜肉類價格下降4.2%，影響CPI下降約0.20個百分點(豬肉價格下降8.3%，影響CPI下降約0.23個百分點)。

12月份，其他七大類價格同比均上漲。其中，醫療保健、居住、教育文化和娛樂價格分别上漲6.6%、2.8%和2.1%，其他用品和服務、生活用品及服務價格分别上漲1.9%和1.6%，衣着、交通和通信價格分别上漲1.3%和1.2%。

各類商品及服務價格環比變動情況方面，12月份，食品煙酒價格環比上漲0.8%，影響CPI上漲約0.23個百分點。其中，鮮果價格上漲5.5%，影響CPI上漲約0.09個百分點;蛋類價格上漲4.4%，影響CPI上漲約0.03個百分點;水産品價格上漲1.1%，影響CPI上漲約0.02個百分點;鮮菜價格上漲1.0%，影響CPI上漲約0.02個百分點;畜肉類價格上漲0.8%，影響CPI上漲約0.04個百分點(豬肉價格上漲1.1%，影響CPI上漲約0.03個百分點)。

12月份，其他七大類價格環比五漲一降一平。其中，交通和通信價格上漲0.4%，居住、生活用品及服務價格均上漲0.2%，教育文化和娛樂、醫療保健價格均上漲0.1%;其他用品和服務價格下降0.1%;衣着價格持平。

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