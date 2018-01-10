2017年12月份CPI同比漲幅略有擴大 PPI同比漲幅回落

中國12月PPI同比增長4.9%，預期增長4.8%，前值增長5.8%。12月PPI環比0.8%，前值0.5%。

據國家統計局網站消息，國家統計局今天發布的2017年12月份全國居民消費價格指數(CPI)和工業生産者出廠價格指數(PPI)數據顯示，CPI環比上漲0.3%，同比上漲1.8%。2017年全年CPI上漲1.6%，漲幅比上年回落了0.4個百分點。PPI環比上漲0.8%，同比上漲4.9%。2017年全年PPI上漲6.3%，結束了自2012年以來連續5年的下降態勢。對此，國家統計局城市司高級統計師繩國慶進行了解讀。

一、居民消費價格環比上漲，同比漲幅略有擴大

從環比看，CPI上漲主要受食品價格上漲影響。食品價格環比上漲1.1%，影響CPI環比上漲約0.22個百分點。天氣轉冷，鮮活食品價格明顯上漲。鮮果和雞蛋延續上月漲勢，漲幅均超過5%，豬肉、水産品和鮮菜價格由上月下降轉為上漲，漲幅均在1%左右，五項合計影響CPI上漲約0.19個百分點，占食品價格上漲影響程度的八成以上。非食品價格環比上漲0.1%。其中，能源價格連續5個月上漲，汽油、柴油和液化石油氣價格分别上漲1.9%、2.1%和1.6%。三項合計影響CPI上漲約0.05個百分點。

從同比看，CPI同比漲幅比上月擴大0.1個百分點。食品價格下降0.4%，影響CPI下降約0.08個百分點。其中，受對比基數較高影響，鮮菜和豬肉價格分别下降8.6%和8.3%，合計影響CPI下降約0.46個百分點;雞蛋、羊肉、鮮果和水産品價格同比漲幅比上月均有所擴大，合計影響CPI上漲約0.28個百分點。非食品價格上漲2.4%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI上漲約1.93個百分點。其中，醫療保健、居住、教育文化和娛樂價格分别上漲6.6%、2.8%和2.1%，合計影響CPI上漲1.37個百分點，占非食品價格上漲影響程度的七成以上。

2017年全年，CPI漲幅比上年的2.0%回落了0.4個百分點。食品價格下降1.4%，是自2003年以來首次出現下降，主要受豬肉和鮮菜價格下降較多影響。非食品價格上漲2.3%，漲幅比上年擴大0.9個百分點，其中，工業消費品價格上漲1.7%，服務價格上漲3.0%。

二、工業生産者出廠價格同比漲幅繼續回落

從環比看，PPI漲幅比上月擴大0.3個百分點。生産資料價格上漲0.9%，比上月擴大0.3個百分點;生活資料價格上漲0.2%，比上月擴大0.1個百分點。從主要行業看，漲幅擴大的有燃氣生産和供應業，上漲3.8%;黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲3.4%;非金屬礦物制品業，上漲3.0%。漲幅回落的有石油和天然氣開采業，上漲3.7%。由升轉降的有有色金屬冶煉和壓延加工業，下降1.5%。由平轉降的有煤炭開采和洗選業，下降0.3%。

從同比看，PPI漲幅比上月回落0.9個百分點。生産資料價格上漲6.4%，比上月回落1.1個百分點;生活資料價格上漲0.5%，比上月回落0.1個百分點。從主要行業看，漲幅回落的有石油和天然氣開采業，上漲20.1%，比上月回落0.2個百分點;黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲18.5%，回落5.4個百分點;石油加工業，上漲12.3%，回落1.5個百分點;有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲10.1%，回落4.3個百分點;煤炭開采和洗選業，上漲4.7%，回落3.9個百分點。上述五大行業合計影響PPI同比漲幅回落約0.6個百分點。漲幅擴大的有非金屬礦物制品業，上漲12.4%，比上月擴大2.5個百分點;燃氣生産和供應業，上漲6.4%，擴大2.9個百分點。

2017年全年，PPI由上年下降1.4%轉為上漲6.3%，結束了自2012年以來連續5年的下降態勢。生産資料價格上漲8.3%，影響PPI上漲約6.13個百分點。其中，漲幅較大的行業有石油和天然氣開采業、煤炭開采和洗選業、黑色金屬冶煉和壓延加工業，分别上漲29.0%、28.2%和27.9%。生活資料價格上漲0.7%，影響PPI上漲約0.17個百分點。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)