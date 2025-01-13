〈台股盤後〉電子股摔成重傷 日K連5黑跌523點 失守半年線收22488點

台股今 (13) 日早盤走紅，然而在台積電等權值股走弱下，隨即開高走低，跌破 23000 點，並一路下殺，最低來到 22458.22 點，終場收 22488.33 點，下跌 523.53 點，跌幅 2.23%，摜破季線、半年線，日 K 線連 5 黑，成交量 4421.8 億元，較前一個交易日放大。上市櫃公司合併下跌家數逾 1600 家，櫃買指數跌逾 3%，塑化、軍工類股則成本日盤面亮點。