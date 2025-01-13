〈台股盤後〉電子股摔成重傷 日K連5黑跌523點 失守半年線收22488點
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-13 13:56
台股今 (13) 日早盤走紅，然而在台積電等權值股走弱下，隨即開高走低，跌破 23000 點，並一路下殺，最低來到 22458.22 點，終場收 22488.33 點，下跌 523.53 點，跌幅 2.23%，摜破季線、半年線，日 K 線連 5 黑，成交量 4421.8 億元，較前一個交易日放大。上市櫃公司合併下跌家數逾 1600 家，櫃買指數跌逾 3%，塑化、軍工類股則成本日盤面亮點。
半導體類股指數和電子零組件今天跌幅分別重達 2.63% 和 4.02%，成為盤面的重災區，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌 25 元，跌 2.2%，收 1075 元；聯發科 (2454-TW) 下跌 75 元，跌逾 5%，收 1390 元；鴻海 (2317-TW) 跌逾 5%、廣達 (2382-TW) 跌近 5%、日月光 (3711-TW) 跌逾 3%，而聯電 (2303-TW)(UMC-US) 跌近 1%。
矽光子族群跌幅最重，上詮 (3363-TW)、立碁 (8111-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、光環 (3234-TW)、光聖 (6442-TW)、東典光電 (6588-TW)、波若威 (3163-TW) 均跌停，前鼎 (4908-TW)、聯鈞 (3450-TW) 跌逾 9%。
美國新一輪制裁俄羅斯石油業，油價走強，帶動塑化、石油然氣類股勁揚，台塑四寶部分，台塑化 (6505-TW) 漲逾 5%、台塑 (1301-TW) 漲逾 2%、南亞 (1303-TW) 漲逾 1%、台化 (1326-TW) 漲近 1%；北基 (8927-TW) 漲逾 5%、亞聚 (1308-TW)、華夏 (1305-TW)、台達化 (1309-TW) 均漲逾 1%。
避險資金流入軍工類股，亞航 (2630-TW) 漲近 5%、龍德造船 (6753-TW) 漲近 3%、千附精密 (6829-TW)、雷虎 (8033-TW)、漢翔 (2634-TW)、長榮航太 (2645-TW) 均走紅。
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