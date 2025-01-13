〈焦點股〉輝達、AWS飄來利空消息 伺服器機殼族群臉全黑
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-13 12:52
台股今 (13) 日受到美股走弱，以及輝達 (NVDA-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS 供應鏈傳出利空消息，大盤重挫 500 點，也同步拖累伺服器機殼族群，勤誠 (8210-TW) 跌幅最為沈重，一度觸及跌停板，其他如迎廣 (6117-TW) 及晟銘電 (3013-TW) 也臉黑。
輝達下修今年 CoWoS 需求量、AWS 供應鏈釋出新規格 800G 產品良率不如預期，消息傳出，衝擊台股伺服器機殼族群今天重挫，勤誠一度觸及跌停價 237 元；迎廣盤中最低跌至 85 元，跌逾半根停板；晟銘電則以 149.5 元開平盤後也翻黑下挫，跌逾 4%。
至於三大法人近日籌碼動向，上周賣超勤誠 1224 張、迎廣 214 張，不過買超晟銘電 3208 張。
雖然今天機殼族群表現弱勢，不過去年營收皆表現亮眼，勤誠 2024 全年營收 145.17 億元，年增 29.1%，寫下同期新高；迎廣 2024 全年營收 28.78 億元，年增 21.6%；晟銘電 2024 全年營收 94.1 億元，年增 45.58%。
勤誠指出，今年 AI 伺服器專案成長動能延續，對今年營運維持正向看法。另外，近日完成勤鋒廠搬遷作業，由五股廠區搬至樹林廠區，並進行 NCT 擴產規劃，未來可以更加快速滿足客戶打樣需求。同時，也在 2024 年底啟動美國加州及馬來西亞廠區的建置。
迎廣積極切入水冷領域，主要負責機殼及系統組裝，且於法說會時曾指出，今年第一季將出貨水冷伺服器產產品，預期今年水冷比重將提升。此外，迎廣美國洛杉磯廠已建置完成，預計第一季投產，馬來西亞廠則預計第三季加入製造生產行列。
根據供應鏈調查，晟銘電的 GB200 SideCar(水冷機櫃) 將於第一季出貨，法人指出，若後續出貨順暢，加上 H100 及 H200 伺服器機殼維持出貨高檔，看好晟銘電第一季營運。
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