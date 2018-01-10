2017年全年PPI同比上漲6.3% 12月上漲4.9%

1月10日從國家統計局獲悉，2017年12月份，全國工業生産者出廠價格同比上漲4.9%，環比上漲0.8%。工業生産者購進價格同比上漲5.9%，環比上漲0.8%。2017年全年，工業生産者出廠價格同比上漲6.3%，工業生産者購進價格同比上漲8.1%。

工業生産者價格同比變動情況方面，工業生産者出廠價格中，生産資料價格同比上漲6.4%，影響工業生産者出廠價格總水平上漲約4.78個百分點。其中，采掘工業價格上漲9.1%，原材料工業價格上漲8.1%，加工工業價格上漲5.5%。生活資料價格同比上漲0.5%，影響工業生産者出廠價格總水平上漲約0.12個百分點。其中，食品價格上漲0.2%，衣着價格上漲0.6%，一般日用品價格上漲1.6%，耐用消費品價格下降0.2%。

工業生産者購進價格中，建築材料及非金屬類價格同比上漲11.6%，黑色金屬材料類價格上漲10.6%，有色金屬材料及電線類價格上漲10.4%，燃料動力類價格上漲7.1%。

工業生産者價格環比變動情況方面，工業生産者出廠價格中，生産資料價格環比上漲0.9%，影響工業生産者出廠價格總水平上漲約0.71個百分點。其中，采掘工業價格上漲1.1%，原材料工業價格上漲1.2%，加工工業價格上漲0.8%。生活資料價格環比上漲0.2%，影響工業生産者出廠價格總水平上漲約0.04個百分點。其中，食品和衣着價格均上漲0.2%，一般日用品價格上漲0.3%，耐用消費品價格持平。

工業生産者購進價格中，建築材料及非金屬類價格環比上漲2.4%，黑色金屬材料類價格上漲1.7%，燃料動力類價格上漲1.5%;有色金屬材料及電線類價格下降0.6%。

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