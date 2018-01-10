宣布布局區塊鏈 A股遊戲第一股漲停

1月8日，A股遊戲第一股遊久遊戲宣布布局區塊鏈遊戲業務。周二午後，公司股價突然發力並封住漲停。

遊久遊戲稱，旗下子公司遊久網率先上線區塊鏈遊戲頻道，並將在區塊鏈頻道內接入區塊鏈遊戲產品。公司將全面投入區塊鏈遊戲產品研發，同時也會尋求優質區塊鏈遊戲產品。

遊久認為，區塊鏈的引入可以解決國內遊戲產業存在的諸多問題，例如分發渠道被巨頭壟斷，真實流量稀缺且價格高昂、遊戲研發CP分成比例極低、遊戲生命周期越來越短，玩家流失嚴重等等。遊久稱：

區塊鏈技術的核心在於分布式記賬方式，以遊戲為例就是每一個玩家都擁有對遊戲賬戶的唯一控制權，就是說即便是遊戲發行方和運營方都無法通過任何途徑來篡改和刪除用戶的遊戲數據，這樣既可以保證遊戲的公平性，也還可以保證玩家遊戲財產的價值不因非個人因素受到侵害。

區塊鏈技術為遊戲行業帶來無限可能。區塊鏈與遊戲的跨界融合，打破了傳統互聯網遊戲的格局，產生更多好玩有趣的遊戲種類。

遊久遊戲認為，區塊鏈仍然處於高速拓展階段，遊戲產業所擁有的龐大用戶基數可以讓區塊鏈快速帶入主流人群。而區塊鏈的核心場景“智能合約（SmartContract）”，“身份驗證（Authentication）”在遊戲業務中有極強的應用前景。

隨著數字貨幣新年暴漲，美股市場對區塊鏈概念股也空前熱情。中概股方面，繼“先驅”迅雷之後，新年裏人人網和中網載線先後宣布開拓區塊鏈產業及相關技術，股價一度暴漲。

1月4日，中國網絡招商行業唯一在美上市企業中網載線在宣布開拓區塊鏈產業和相關技術後，當日收漲超過698%，收創近七年新高。

同樣在今年年初，人人公司宣布將為社交網絡提供一個開源的區塊鏈平台——人人坊。隨後公司股價兩日累漲76%，一度超過52周高點。但好景不長，8日，鏈科技援引知情人士稱，監管部門已經約談了人人網，RR Coin項目已經確定翻車，目前私募正在通知退幣。華爾街見聞旗下全天候科技從知情人士處獲悉，目前已有投資人收到退幣，至於是否被約談仍不確定。

本文來自華爾街見聞

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